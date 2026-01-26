Выбрала диван не того оттенка — гостиная сразу "постарела": вот какие цвета сейчас в тренде

Диван — слишком заметный предмет, чтобы промахнуться с цветом: неудачный тон моментально "привязывает" гостиную к прошлой моде. В 2026 году акцент смещается от кричащих решений к спокойным оттенкам, которые выглядят дороже за счёт глубины и фактуры. Даже если вы не любите активные принты, цвет может дать тот самый выразительный, но сдержанный характер. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Тёмные нейтральные вместо привычного бежевого

Главный разворот сезона — в сторону "тёмной базы": угольный, чернильно-синий и даже чёрный предлагают использовать как основную опору интерьера, а не редкий акцент. Такой диван не обязан выглядеть тяжело, если рядом появляются светлые подушки, натуральный ковёр и тактильная обивка, которая играет на свету.

"Тёмные нейтральные цвета заменяют бежевый как новый фундамент", — настаивает соучредитель и креативный директор Yarn Collective Джеймс Гомес.

Зелёный расширяет диапазон

Зелёные диваны выходят за рамки одной оливы: в тренде и землистые мшистые тона, и более сложные тёмные вариации. Их ценят за "собранность" и способность спокойно уживаться с камнем, штукатуркой и природным текстилем — то есть с теми материалами, которые часто выбирают для уютных, "заземлённых" интерьеров. Джеймс Гомес при этом отмечает, что зелёный становится глубже и нюанснее, уходя от прямолинейной ботаники.

Пыльная сирень и мягкая "слива" для тихой драмы

Фиолетовый в 2026-м звучит осторожно: вместо явного "королевского" оттенка — барвинок, сирень, приглушённый пурпур с серой дымкой. Это вариант для тех, кто хочет цвета, но боится, что диван станет слишком заявляющим. Секрет в сочетаниях: тёплые металлы, кремовые тона и многослойные ткани помогают удержать баланс и сделать цвет интимным, а не театральным.

"Приглушённый бордовый или мягкий слив добавляет глубины и тихой драмы", — объясняет основательница Dorothee Junkin Design Studio Доротея Джанкин.

"Цвета с характером": будто слегка выцветшие

Ещё один заметный тренд — оттенки, которые выглядят так, словно у них уже есть история: пыльный синий, глиняные тона, мягкий баклажан, корица. Руководитель Flax-Design Лорен Флэкс подчёркивает, что такие решения дают индивидуальность без громкости и хорошо стареют вместе с интерьером.

"Тонкий цвет заменяет яркие оттенки — представьте себе пыльный синий, глиняный или мягкий баклажан", — отмечает Флэкс.

Ржаво-красные вместо "вишнёвой" демонстративности

Красный тоже меняется: вместо "соцсетевого" вишнёвого — кирпич, терракота, табачные и ржавые версии, которые воспринимаются теплее и спокойнее. Джеймс Гомес считает, что минеральные красные сейчас особенно уместны: они добавляют энергии мягко и без ощущения, что диван "кричит" на всю комнату.