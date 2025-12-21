Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 4:27

Думала, пахнет из ниоткуда — оказалось, виновата эта мебель: жаль, раньше не проверила

Мягкая мебель со временем накапливает запахи еды и влаги — клинеры

У любого жилого пространства со временем формируется собственный запах, к которому хозяева быстро привыкают и перестают его замечать. Однако иногда аромат становится настолько выраженным, что его начинают чувствовать и сами владельцы, особенно при входе в комнату. Часто источник проблемы оказывается неочевидным и долго остаётся без внимания. Об этом сообщает "Интерьер&Пространство".

Почему диван становится источником запаха

Мягкая мебель ежедневно впитывает в себя окружающие ароматы: еду, напитки, пот, бытовую пыль, влагу. Со временем внутри обивки и наполнителя скапливаются микрочастицы пищи, кожного жира и текстиля, что создаёт благоприятную среду для появления затхлого запаха. Если диван давно не проходил глубокую чистку, аромат может не только сохраняться, но и усиливаться месяц от месяца.

Начало очистки: текстиль и съёмные элементы

Первым шагом всегда становится удаление всего съёмного текстиля. Покрывала, чехлы, декоративные подушки и накидки необходимо снять и постирать. Летом подушки полезно просушить на солнце, в холодное время года — тщательно проветрить. После этого их рекомендуется хорошо взбить, чтобы восстановить форму и улучшить циркуляцию воздуха внутри наполнителя.

Глубокая сухая чистка пылесосом

После стирки текстиля диван тщательно пылесосят. Особое внимание уделяют швам, стыкам и пространству под подушками. Именно там чаще всего скапливаются крошки и пыль, которые со временем начинают разлагаться. Для качественной уборки используют несколько насадок, включая щелевую. Если конструкция дивана позволяет, стоит очистить и внутренние ниши для хранения.

Домашние средства против запаха

Для нейтрализации запахов подойдут специальные спреи для текстиля, но эффективное средство можно приготовить самостоятельно. В воду добавляют пищевую соду, немного лимонного сока или эфирного масла, при желании — несколько капель спирта. Раствор распыляют на поверхность обивки и дают дивану полностью высохнуть. Такой способ помогает справиться с запахами средней интенсивности.

Пищевая сода и паровая обработка

Пищевая сода хорошо абсорбирует запахи и подходит для локальной обработки проблемных участков. Её равномерно распределяют по поверхности, оставляют на несколько часов и затем удаляют пылесосом. Для более глубокой очистки используют пароочиститель, если материал обивки допускает воздействие горячего пара. Пар не только устраняет запахи, но и оказывает антибактериальный эффект.

Когда стоит подумать о защите или замене

Если все способы оказались неэффективны, запах может быть глубоко впитан в наполнитель. В этом случае временным решением станет защитный чехол или перетяжка мебели. Такой вариант позволяет отсрочить покупку нового дивана и сохранить аккуратный вид интерьера.

Неприятный запах дивана не всегда означает, что мебель пришла в негодность. В большинстве случаев проблему можно решить регулярной чисткой, своевременным уходом и использованием доступных средств. Однако любая мягкая мебель имеет ограниченный срок службы, и при сильном износе даже самые тщательные меры дают лишь временный эффект.

