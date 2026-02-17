Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
© Own work by User3204 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:41

Changan выпустит электромобиль на "солевой" батарее — рынок может измениться уже летом 2026

Электромобили могут получить технологию, способную изменить расстановку сил на рынке. Уже летом 2026 года появится первая серийная модель с натриев-ионной батареей вместо привычной литиевой. Разработчики обещают снижение стоимости, устойчивость к морозам и высокий уровень безопасности. Об этом сообщает fr.de.

Соль вместо лития: ставка на доступность

Китайский автопроизводитель Changan совместно с крупнейшим мировым производителем аккумуляторов CATL готовит к выпуску модель Changan Nevo A06 с новой батареей Naxtra. В основе технологии — натрий, один из ключевых компонентов обычной поваренной соли. В отличие от лития, запасы которого ограничены и часто сосредоточены в политически чувствительных регионах, натрий широко распространён и доступен практически без ограничений.

CATL утверждает, что занимается разработкой натриевых аккумуляторов около десяти лет. За это время компания инвестировала эквивалент примерно 1,2 миллиарда евро и создала около 300 тысяч тестовых ячеек. Переход на более дешёвое сырьё и диверсификация поставок могут существенно снизить себестоимость электромобилей и уменьшить зависимость от импорта редких материалов. Планируется, что батареи будут поставляться не только для Nevo A06, но и для других брендов группы Changan, включая AVATR, Deepal, Qiyuan и UNI.

Запас хода и устойчивость к морозам

По данным CATL, плотность энергии батареи Naxtra достигает 175 ватт-часов на килограмм. Это обеспечивает запас хода свыше 400 километров на одной зарядке. В дальнейшем, по мере развития производственной цепочки, для полностью электрических моделей заявлена потенциальная дальность от 500 до 600 километров.

Особое внимание уделено работе в экстремально низких температурах. Компания сообщает, что при минус 30 градусах Цельсия аккумулятор выдаёт почти в три раза больше мощности по сравнению с литий-железофосфатными батареями. При минус 40 градусах сохраняется более 90 процентов пропускной способности, а даже при минус 50 градусах система продолжает функционировать стабильно. Для сравнения, традиционные литиевые аккумуляторы зимой могут терять от 10 до 30 процентов эффективности из-за замедления химических реакций, что неоднократно подтверждалось испытаниями в северных странах.

Безопасность как конкурентное преимущество

Отдельный акцент сделан на пожарной безопасности. CATL заявляет, что во время испытаний батареи подвергались распиливанию, сверлению и механическому разрушению — без возгорания и без появления дыма. Даже после серьёзных повреждений элементы продолжали подавать питание. Это принципиально отличает натриевую технологию от литиевых систем, которые при авариях могут воспламеняться.

Повышенная устойчивость объясняется более стабильной химией натриевых элементов. Снижение риска термического разгона может стать важным аргументом для массового потребителя и автопроизводителей, уделяющих внимание стандартам безопасности. В сочетании с потенциально более низкой стоимостью и устойчивостью к морозам новая технология способна усилить позиции электромобилей в регионах с холодным климатом.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

