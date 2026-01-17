Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Разработка натрий-ионных батарей
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:34

То, что удешевляет электромобили, уже бьёт по рынку лития — производители нервничают

Вода внутри катода повысила ёмкость натрий-ионной батареи — Университет Суррея

Прорыв в области аккумуляторных технологий может начаться с неожиданной детали, которую раньше считали проблемой. Учёные обнаружили, что отказ от одного привычного этапа обработки способен резко изменить свойства натрий-ионных батарей. Речь идёт о воде, которую десятилетиями стремились удалить из активных материалов. Об этом сообщает Journal of Materials Chemistry A.

Неочевидное решение для известной проблемы

Натрий-ионные аккумуляторы давно рассматриваются как альтернатива литий-ионным системам, особенно на фоне роста цен и экологических ограничений. Натрий распространён и доступен, а его добыча обходится без серьёзных экологических последствий. Интерес к направлению усилился после того, как натрий-ионные батареи сравнялись с литиевыми по энергоёмкости, однако стабильность и ресурс таких систем по-прежнему вызывали вопросы.

Исследователи из Университета Суррея решили по-новому взглянуть на хорошо известный катодный материал — оксид ванадия натрия. Обычно его нагревают, чтобы удалить влагу, считая воду источником проблем. В этот раз учёные сохранили естественное содержание воды в структуре и проверили, как это скажется на работе аккумулятора.

Почему влажный материал оказался эффективнее

Эксперименты показали, что наноструктурированный гидрат ванадата натрия работает заметно лучше. Он продемонстрировал рост ёмкости, более быструю зарядку и стабильность на протяжении более 400 циклов. В лабораторных условиях такой катод накапливал почти вдвое больше заряда по сравнению с привычными натрий-ионными материалами.

"Мы решили проверить, действительно ли вода мешает работе оксида ванадия натрия, и получили результат, который превзошёл ожидания", — отметил научный сотрудник Университета Суррея Дэниел Коммандер.

Энергия и опреснение в одном процессе

Отдельное внимание учёные уделили поведению аккумулятора в солёной воде — одной из самых сложных сред для электрохимических систем. Материал не только сохранил эффективность, но и начал извлекать ионы натрия из раствора, тогда как графитовый электрод удалял хлорид. В итоге возник процесс электрохимического опреснения.

Подобные решения хорошо вписываются в более широкий тренд развития автономных систем, где домашние аккумуляторы поддержали энергоснабжение при ЧС и показали важность независимых источников энергии.

"Этот материал показывает, что батареи могут одновременно накапливать энергию и помогать удалять соль из воды", — подчеркнул Дэниел Коммандер.

Шаг к доступным и экологичным батареям

Открытие команды из Суррея приближает натрий-ионные аккумуляторы к практическому применению. Использование дешёвых и распространённых материалов упрощает производство и снижает экологическую нагрузку. Такие системы подходят для хранения энергии из возобновляемых источников, сетевых решений и транспорта.

В более широком смысле работа меняет само отношение к "недостаткам" материалов. Сохранённая вода, которую раньше считали проблемой, может стать ключом к созданию дешёвых, масштабируемых и многофункциональных систем хранения энергии и очистки воды.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

