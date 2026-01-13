Слова прилетают мимоходом: собаки усваивают язык в моменты, когда люди уверены, что их не слушают

Некоторые собаки способны запоминать человеческие слова не только во время прямого обучения, но и в ситуациях, когда их никто специально не тренирует. Новые научные данные показывают, что при определённых условиях питомцы усваивают значения слов, просто подслушивая разговоры своих хозяев. Такой способ обучения долгое время считался характерным преимущественно для маленьких детей. Об этом сообщает сайт People.com.

Наблюдение, которое меняет представления о собачьем интеллекте

Исследование провела группа учёных Венского университета ветеринарной медицины под руководством доктора Шани Дрор. В центре внимания оказалась небольшая группа так называемых "одарённых в изучении слов" собак — животных, которые уже обладали необычно развитой способностью соотносить названия с предметами. Подобные данные дополняют выводы о том, что когнитивные способности собак формируются не только за счёт дрессировки, но и через сложные социальные механизмы.

"Наши результаты показывают, что социально-когнитивные процессы, позволяющие запоминать слова, услышанные от других, характерны не только для людей", — заявила ведущий исследователь доктор Шани Дрор из Венского университета ветеринарной медицины.

Учёные подчёркивают, что в таких ситуациях собаки не получают прямых команд и не ожидают награды. Они воспринимают речь как часть окружающей социальной среды и извлекают из неё смысл, что сближает их поведение с ранними этапами детского развития.

Как проходили эксперименты

В исследовании участвовали десять собак, ранее проявлявших способность запоминать названия предметов. В первом эксперименте владельцы знакомили питомцев с двумя новыми игрушками, активно называя их во время игры. После этого собаки лишь наблюдали, как хозяева обсуждают те же предметы с другим человеком, не обращаясь к животному напрямую.

"При определённых условиях некоторые собаки ведут себя поразительно похоже на маленьких детей", — отмечается в пресс-релизе со ссылкой на слова доктора Шани Дрор.

Всего в каждом эксперименте собаки слышали названия новых игрушек около восьми минут — в рамках нескольких коротких эпизодов. Затем игрушки переносили в другую комнату, а владельцы просили собак принести предмет, называя его вслух.

Результаты и параллели с развитием детей

Семь из десяти собак успешно справились с заданием и запомнили новые слова. Причём точность выполнения оказалась высокой уже с первых попыток: до 80 процентов правильных ответов в одних условиях и 100 процентов — в других. Учёные отмечают, что подобные показатели ранее фиксировались и в исследованиях с младенцами.

Во втором эксперименте условия усложнили: владельцы сначала показывали игрушки, затем убирали их в контейнер и называли предметы уже вне поля зрения собак. Несмотря на отсутствие визуальной подсказки, часть животных всё равно смогла установить связь между словом и объектом.

"В этом исследовании мы продемонстрировали, что небольшая группа собак с одарённостью к изучению слов может выучить новые обозначения, подслушивая разговоры своих хозяев", — говорится в аннотации к научной статье.

Почему это важно для понимания поведения животных

Авторы работы считают, что такие способности указывают на развитые социокогнитивные навыки, ранее считавшиеся почти исключительно человеческими. Речь идёт об умении извлекать информацию из контекста и социальных взаимодействий, а не только из прямых инструкций. Эти выводы перекликаются с исследованиями о том, как собаки воспринимают эмоциональные сигналы и речь человека, включая данные о том, что собаки распознают грусть хозяина по голосу.

"Эти собаки представляют собой исключительную модель для изучения некоторых когнитивных способностей, которые позволили людям развить речь", — подчеркнул доктор Шани Дрор.

При этом исследователи отдельно отмечают, что подобные животные встречаются крайне редко. Их выдающиеся способности, вероятнее всего, формируются за счёт сочетания индивидуальной предрасположенности и уникального жизненного опыта, а не являются универсальной чертой всех собак.

В итоге работа расширяет представление о том, как животные воспринимают человеческую речь и какую роль в этом играют социальные факторы. Эти данные важны не только для зоопсихологии, но и для более глубокого понимания происхождения языковых и когнитивных способностей в целом.