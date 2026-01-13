Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака наблюдает за ребенком
Собака наблюдает за ребенком
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 21:35

Слова прилетают мимоходом: собаки усваивают язык в моменты, когда люди уверены, что их не слушают

Собаки распознали названия игрушек после подслушивания — Шани Дрор

Некоторые собаки способны запоминать человеческие слова не только во время прямого обучения, но и в ситуациях, когда их никто специально не тренирует. Новые научные данные показывают, что при определённых условиях питомцы усваивают значения слов, просто подслушивая разговоры своих хозяев. Такой способ обучения долгое время считался характерным преимущественно для маленьких детей. Об этом сообщает сайт People.com.

Наблюдение, которое меняет представления о собачьем интеллекте

Исследование провела группа учёных Венского университета ветеринарной медицины под руководством доктора Шани Дрор. В центре внимания оказалась небольшая группа так называемых "одарённых в изучении слов" собак — животных, которые уже обладали необычно развитой способностью соотносить названия с предметами. Подобные данные дополняют выводы о том, что когнитивные способности собак формируются не только за счёт дрессировки, но и через сложные социальные механизмы.

"Наши результаты показывают, что социально-когнитивные процессы, позволяющие запоминать слова, услышанные от других, характерны не только для людей", — заявила ведущий исследователь доктор Шани Дрор из Венского университета ветеринарной медицины.

Учёные подчёркивают, что в таких ситуациях собаки не получают прямых команд и не ожидают награды. Они воспринимают речь как часть окружающей социальной среды и извлекают из неё смысл, что сближает их поведение с ранними этапами детского развития.

Как проходили эксперименты

В исследовании участвовали десять собак, ранее проявлявших способность запоминать названия предметов. В первом эксперименте владельцы знакомили питомцев с двумя новыми игрушками, активно называя их во время игры. После этого собаки лишь наблюдали, как хозяева обсуждают те же предметы с другим человеком, не обращаясь к животному напрямую.

"При определённых условиях некоторые собаки ведут себя поразительно похоже на маленьких детей", — отмечается в пресс-релизе со ссылкой на слова доктора Шани Дрор.

Всего в каждом эксперименте собаки слышали названия новых игрушек около восьми минут — в рамках нескольких коротких эпизодов. Затем игрушки переносили в другую комнату, а владельцы просили собак принести предмет, называя его вслух.

Результаты и параллели с развитием детей

Семь из десяти собак успешно справились с заданием и запомнили новые слова. Причём точность выполнения оказалась высокой уже с первых попыток: до 80 процентов правильных ответов в одних условиях и 100 процентов — в других. Учёные отмечают, что подобные показатели ранее фиксировались и в исследованиях с младенцами.

Во втором эксперименте условия усложнили: владельцы сначала показывали игрушки, затем убирали их в контейнер и называли предметы уже вне поля зрения собак. Несмотря на отсутствие визуальной подсказки, часть животных всё равно смогла установить связь между словом и объектом.

"В этом исследовании мы продемонстрировали, что небольшая группа собак с одарённостью к изучению слов может выучить новые обозначения, подслушивая разговоры своих хозяев", — говорится в аннотации к научной статье.

Почему это важно для понимания поведения животных

Авторы работы считают, что такие способности указывают на развитые социокогнитивные навыки, ранее считавшиеся почти исключительно человеческими. Речь идёт об умении извлекать информацию из контекста и социальных взаимодействий, а не только из прямых инструкций. Эти выводы перекликаются с исследованиями о том, как собаки воспринимают эмоциональные сигналы и речь человека, включая данные о том, что собаки распознают грусть хозяина по голосу.

"Эти собаки представляют собой исключительную модель для изучения некоторых когнитивных способностей, которые позволили людям развить речь", — подчеркнул доктор Шани Дрор.

При этом исследователи отдельно отмечают, что подобные животные встречаются крайне редко. Их выдающиеся способности, вероятнее всего, формируются за счёт сочетания индивидуальной предрасположенности и уникального жизненного опыта, а не являются универсальной чертой всех собак.

В итоге работа расширяет представление о том, как животные воспринимают человеческую речь и какую роль в этом играют социальные факторы. Эти данные важны не только для зоопсихологии, но и для более глубокого понимания происхождения языковых и когнитивных способностей в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мозг людей распознал крики шимпанзе как особые звуки — eLife 11.01.2026 в 19:20
Мозг узнаёт своих: крики шимпанзе включают механизм, который считали давно исчезнувшим

Почему мозг человека по-особому реагирует на крики шимпанзе и что это говорит об истоках языка, эволюции слуха и древних механизмах голосовой коммуникации.

Читать полностью » Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи 11.01.2026 в 13:20
Простой трюк с окном, который превратит ваши фото попугая в профессиональные открытки

Хотите классно сфотографировать попугая? Рассказываем, как выбрать свет, локацию и режим съёмки, чтобы поймать идеальный кадр без стресса.

Читать полностью » Соседство с человеком снизило агрессивность бурых медведей — MBE 11.01.2026 в 7:18
Жизнь рядом с людьми изменила медведей Италии: природа пошла на рискованный компромисс

Учёные выяснили, как многовековое соседство с человеком изменило итальянских бурых медведей — от внешности до генов, отвечающих за агрессивность.

Читать полностью » Содержание собаки обойдётся в заметную сумму с первого года — Владимир Голубев 11.01.2026 в 6:26
Собачий бюджет легко утекает незаметно: отдельный учёт расходов помогает увидеть реальную сумму за год

Собака может оказаться дороже, чем кажется: РКФ объяснила, какие траты неизбежны, что покупают "по ситуации" и зачем нужен резерв.

Читать полностью » Ребенок готов ухаживать за хомяком с 10 лет — зоологи 11.01.2026 в 1:57
Выбираем первого питомца: как не ошибиться с возрастом хомяка и не получить сюрприз

Хомячок кажется идеальным первым питомцем, но важны возраст ребёнка и нюансы ухода. Когда покупать и как выбрать зверька без ошибок?

Читать полностью » Каракал является дикой кошкой и не подходит для домашнего содержания — Fanpage 10.01.2026 в 18:04
Милый зверь из соцсетей оказался ловушкой: дикая кошка приносит в дом риск, запреты и силу

Каракал всё чаще появляется в соцсетях как домашний питомец, но за красивыми видео скрываются риски, запреты и серьёзные этические вопросы.

Читать полностью » Рыбы страдают без ежедневной уборки аквариума — эксперт 10.01.2026 в 12:16
Перестала мыть аквариум раз в месяц — результат поразил: вода как горный ручей, и рыбы благодарны

Чистый аквариум — это здоровье рыб и стабильная вода. Разбираемся, что делать ежедневно, как проводить подмену воды и когда нужна генеральная уборка.

Читать полностью » Морские свинки и шиншиллы относятся к разным биологическим группам — Fanpage 10.01.2026 в 6:03
Их часто путают — и зря: одна деталь превращает сходство морской свинки и шиншиллы в обман

Морские свинки и шиншиллы часто кажутся похожими, но за внешним сходством скрываются разные происхождение, повадки и требования к жизни рядом с человеком.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Одышку при подъёме является нормальной реакцией нагрузки — врач Полгирс
Еда
В салате брокколи рубят мелко для равномерной заправки - TheKitchn
Дом
Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce
Наука
Чрезмерный вылов рифовых рыб сократил доступную пищу — PNAS
Авто и мото
Аккумулятор быстро разряжается из-за скрытых утечек тока — автоэксперт
Туризм
Турист оценил 4 дня в Шерегеше в 88 500 рублей
Садоводство
Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод
Дом
Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet