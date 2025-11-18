Деньги не улетят в трубу: как новые расходы повлияют на жизнь уральцев

На заседании заксобрания, где обсуждался главный финансовый документ региона, губернатор Денис Паслер сделал акцент на важности социальных расходов. В бюджете на следующий год подавляющее большинство средств будет направлено именно на эти цели.

На что потратят большую часть бюджета?

"Одна из главных задач бюджетной политики — социальная сфера. На нее выделяется более 70% расходов. Тенденцию необходимо сохранить. Мы должны создать комфортные условия жизни для каждого жителя", — подчеркнул Денис Паслер.

По словам губернатора, поддержка людей — ключевой ориентир для областных властей.

Как распределяются средства?

Проект бюджета "Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" это подтверждает. В следующем году расходы области составят 536,3 млрд рублей, из которых львиная доля — более 70% — будет направлена на:

здравоохранение (около 80 млрд рублей),

образование (почти 67 млрд рублей),

социальную политику (свыше 75 млрд рублей).

Почему это важно для жителей?

Доля социальных расходов в областном бюджете традиционно остаётся высокой. Власти намерены сохранить этот подход и в будущем, чтобы создавать комфортные и безопасные условия жизни для всех жителей региона.