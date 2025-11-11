Писала, что они "убийцы и мошенники" — теперь платит им компенсацию: интернет не забыл

Обычные комментарии в интернете могут обернуться крупными неприятностями. В Каменске-Уральском (Свердловская область) местную жительницу обязали выплатить почти 180 тысяч рублей за оскорбительные и клеветнические сообщения, оставленные под постами в соцсети "Одноклассники".

Как начался конфликт

По данным объединённой пресс-службы судов региона, женщина по имени Валентина неоднократно оставляла под публикациями хостела комментарии, в которых обвиняла четырёх сотрудников заведения в тяжких преступлениях.

"В своих комментариях Валентина утверждала, что работники хостела являются членами "семейного подряда — банды", занимаются убийствами пожилых людей, отъемом у них денег и квартир, жестоком обращении с постояльцами частного пансионата. В частности, она прямо обвинила их в убийстве бывшего мужа", — сообщили в пресс-службе.

Подобные обвинения быстро привлекли внимание не только пользователей соцсетей, но и самих работников хостела, чья репутация оказалась под угрозой.

Судебное разбирательство и решение

Пострадавшие подали в суд и потребовали взыскать с Валентины по 100 тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда. После проведения лингвистической экспертизы суд установил, что высказывания действительно носят клеветнический характер.

В итоге суд удовлетворил иск частично - с женщины взыскали около 180 тысяч рублей в пользу работников хостела.

Это решение стало очередным напоминанием о том, что интернет не освобождает от ответственности за слова, особенно когда они порочат честь и достоинство других людей.