Вышитое изображение мозга человека
Вышитое изображение мозга человека
© Openverse by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:39

Социальная броня: почему скромные люди реже сливаются от критики, но ярче горят от похвалы

Скромность снижает активность мозга при отказе — HBM

Социальные оценки способны мгновенно менять настроение и даже самоощущение человека. Но новое исследование показывает: не все переживают отказ одинаково остро. Учёные обнаружили, что скромность влияет на то, как мозг перерабатывает принятие и отторжение, помогая сохранять спокойствие и при этом не терять радости от одобрения. Об этом сообщает журнал Human Brain Mapping.

Почему обратная связь так сильно нас задевает

Человек по природе стремится укреплять позитивный образ себя: нам приятно слышать похвалу и трудно принимать критику. Любое подтверждение собственной ценности воспринимается как награда, а отказ — как сигнал угрозы, который вызывает стресс и напряжение. Из-за этого люди часто пытаются контролировать эмоции, чтобы выглядеть спокойнее, чем они себя чувствуют.

Одна из типичных стратегий — подавление эмоций, когда человек сознательно "прячет" реакцию. Внешне это может выглядеть как выдержка, но внутри напряжение нередко сохраняется. Более того, чрезмерное подавление способно уменьшать и позитивные переживания: человек словно закрывает доступ не только к боли, но и к радости.

Как скромность меняет эмоциональные реакции

Исследователи Синь Ван и Яньхун У из Пекинского университета вместе с Чухуа Чжэн из Института научно-технической информации Китая предположили: скромность может стать более эффективным буфером. При этом они рассматривали её не как заниженную самооценку, а как низкую самоцентрированность — склонность воспринимать себя частью большего целого, видеть ценность других и не фиксироваться на собственном статусе.

Учёные предположили "двойную выгоду": скромные люди легче переживают отказ, но не обесценивают одобрение. Иными словами, скромность может помогать выдерживать негативную обратную связь без притупления положительных эмоций.

Эксперимент: что показала фМРТ

В исследовании участвовали 47 молодых людей. Во время функциональной МРТ они выполняли задачу, имитирующую оценку со стороны сверстников. Участникам заранее сообщили, что их фотографии просмотрела группа ровесников, а затем во время задания они должны были угадывать, понравятся ли им показанные люди. После прогноза на экране появлялась "реальная" обратная связь, создавая ситуации ожидаемого и неожиданного принятия или отторжения.

Поведенческие данные показали важную деталь: люди с выраженной скромностью не чаще прибегали к подавлению эмоций. То есть их спокойствие объяснялось не попыткой скрыть чувства, а более мягкой внутренней реакцией на оценку.

Нейровизуализация добавила ещё один слой. У менее скромных участников неожиданная обратная связь усиливала активность в нижней теменной доле и верхней височной извилине — областях, связанных с обработкой информации о себе. Скромные люди, напротив, демонстрировали снижение активности в нижней теменной доле, что учёные интерпретировали как меньшую фиксацию на собственном "я".

Принятие остаётся ценным — и это важно

Отдельно исследователи сравнили реакции на одобрение и отказ. Скромность заметно влияла на работу вентральной медиальной префронтальной коры — зоны, связанной с оценкой ценности и переживанием вознаграждения. Когда скромные участники получали принятие, эта область активировалась сильнее, что говорит о полноценном переживании позитивной социальной связи.

Дополнительный анализ взаимодействий между зонами мозга показал: у скромных людей система контроля не "гасила" центр вознаграждения, а поддерживала переоценку ситуации. Это совпало с самоотчётами: при одобрении их настроение оставалось выше, чем у менее скромных участников, а отказ переносился спокойнее.

Ограничения и возможные последствия

Авторы подчёркивают: выборка состояла из китайских студентов, а культурные нормы скромности в разных странах заметно различаются. Кроме того, эксперимент использовал статичные фото и простую бинарную оценку, тогда как реальная обратная связь в отношениях гораздо сложнее. Тем не менее результаты дают перспективу для дальнейших исследований и могут быть полезны в разработке подходов к работе с социальной тревожностью и чувствительностью к отказу.

