Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:49

Проверка отопления обернулась катастрофой: мошенники выманили у пенсионерки миллионы по хитрой цепочке

В Москве пенсионерка лишилась 27 миллионов рублей по новой схеме обмана мошенников

В Москве раскрыта новая схема телефонного мошенничества, из-за которой пожилая женщина лишилась многомиллионных сбережений, об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы. Потерпевшей оказалась 69-летняя москвичка, доверившаяся серии тщательно выстроенных звонков и сообщений.

Как начался обман

Злоумышленники сначала представились сотрудниками водоканала и прислали уведомление о "проверке батарей отопления". Женщина продиктовала код из SMS, открыв доступ к дальнейшему вмешательству. Почти сразу поступил новый звонок — уже от "сотрудника финансовой организации". Мужчина убедил пенсионерку, что её якобы пытаются обмануть, и предложил установить специальное приложение для "защиты данных".

Через программу с москвичкой связался "следователь", который запугал её "финансированием преступной деятельности" и потребовал задекларировать ценности. Под давлением женщина сфотографировала наличные, украшения и часы, сложила их в рюкзак и передала курьеру, назвавшему заранее оговорённое кодовое слово.

Завершение схемы

На этом мошенники не остановились. После передачи рюкзака "следователь" настоял, чтобы пенсионерка сняла все деньги со счетов. Часть средств она вновь передала курьеру, а оставшуюся сумму перевела на указанные реквизиты. В итоге общий ущерб достиг 27,6 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, аферисты использовали несколько легенд подряд, создавая иллюзию официального расследования. Последовательность действий и участие подставных курьеров позволили им получить практически всё имущество женщины.

