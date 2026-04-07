Женщина работает за ноутбуком в домашнем офисе
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:17

Деньги на мечту без возврата: сотни людей из Ставрополя нашли способ запустить свое дело на государственные средства

В Севастополе с начала 2026 года оформили 109 социальных контрактов, предназначенных для поддержки жителей с низкими доходами. Из них 68 соглашений заключены по линии развития собственного дела, что позволяет гражданам получить до 350 тысяч рублей на стартовые расходы. Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья" и включает помощь в поиске работы, ведении подсобного хозяйства, предпринимательстве и преодолении сложных жизненных обстоятельств.

Механизмы финансовой помощи

Индивидуальная предпринимательская деятельность остается приоритетным направлением для севастопольцев, стремящихся к экономической независимости. Выделяемые государством средства в размере до 350 тысяч рублей позволяют покрыть существенную часть затрат на входе в рынок. Сюда входят покупка техники или расходных материалов, продвижение услуг через рекламные каналы и оплата аренды коммерческих площадей.

Муниципальная поддержка ориентирована на реальный результат, поэтому каждый заявитель проходит тщательный отбор и аудит бизнес-идеи. Система контроля за целевым использованием средств выстроена таким образом, чтобы помогать гражданам именно в моменты максимальной финансовой уязвимости. Программа охватывает не только бизнес, но и другие сферы: от трудоустройства до ведения подсобных хозяйств.

"Муниципальные программы поддержки предпринимательства показывают высокую эффективность в регионах, так как напрямую отвечают потребностям местных специалистов. Социальный контракт превратился из простого пособия в инструмент реального роста для малого бизнеса. Это позволяет не только снизить напряженность на рынке труда, но и создать новые рабочие места в секторе услуг. Сейчас мы видим устойчивый интерес к таким мерам со стороны людей, уже имеющих опыт в своем деле".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Реализация профессиональных амбиций

Одной из участниц программы стала Наталья Никора, профессиональный психолог из Севастополя. В своей работе специалист фокусируется на помощи в преодолении тревожности и разрешении внутренних конфликтов. Решение обратиться в департамент труда и соцзащиты было осознанным шагом для перехода на качественно новый уровень оказания услуг.

Полученное финансирование Наталья направила на дооснащение кабинета современной техникой. Теперь в её распоряжении приборы светозвуковой стимуляции, качественный монитор, микрофон и профессиональная мебель. Аренда помещения и реклама также были профинансированы за счет средств социального контракта, что позволило привлечь новую аудиторию и сделать сервис более комфортным для клиентов.

Особенности программы и обучение

Важным дополнением к финансовому блоку является возможность профессионального обучения. По словам начальника отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и соцзащиты населения Дианы Якушкиной, предприниматели в течение всего срока действия договора могут проходить курсы, повышающие их экспертность. Это расширяет возможности для роста доходности бизнеса и стабилизации положения внутри отрасли.

Системный подход к сопровождению заявителей позволяет учитывать потребности разных специалистов. Если для психолога приоритетом стало техническое оснащение кабинета, то для других профессий акценты смещаются в сторону закупки оборудования или сырья. Государственная поддержка такого формата способствует не только развитию самозанятости, но и раскрытию скрытого потенциала жителей города.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

