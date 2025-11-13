Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 0:34

Тюменцы увидят новые школы и катки: что войдёт в бюджет города на 2026 год

Тюмень представила проект бюджета с дефицитом 1,3 млрд рублей — замглавы города Катренко

В Тюмени прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Мероприятие состоялось в зале заседаний городской думы. Презентацию бюджета представил заместитель главы города, директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Артем Катренко.

Важные цифры и баланс

Как отметил Артем Катренко, несмотря на ограниченные ресурсы, проект бюджета обеспечит финансирование всех ключевых направлений жизнедеятельности города. Основной акцент сделан на социальную сферу, что делает бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Ожидаемые доходы бюджета Тюмени на 2026 год составят 47,6 млрд рублей, а расходы — 48,9 млрд рублей, что приведет к дефициту в размере 1,3 млрд рублей. Однако это значение более чем вдвое ниже показателя дефицита 2025 года. Для 2027 года бюджет планируется без дефицита, а в 2028 году предполагается выйти на профицит.

Основные направления расходов

Более 60 % бюджета, или 29,5 млрд рублей, будут направлены на социальные нужды города. В частности, средства пойдут на образование, культуру, спорт и молодежную политику. В 2026 году в Тюмени откроются две новые школы, а также будет возобновлена работа детского сада после капитального ремонта. Кроме того, запланированы открытия филиала детской школы искусств "Этюд" и крытого ледового катка в спортивной школе "Водник".

Развитие инфраструктуры и поддержка граждан

Кроме того, значительные средства будут направлены на улучшение городской инфраструктуры. 15 млрд рублей из бюджета в 2026 году пойдут на благоустройство, ремонт дорог, строительство новых объектов и содержание городской территории. В числе планируемых объектов — завершение благоустройства лесного массива Комарово, площади Борцов Революции и дальнейшее развитие общественных пространств.

Кроме того, в проекте предусмотрены дополнительные средства на поддержку семей участников СВО и меры для людей с инвалидностью. Это подчеркивает важность социальной направленности бюджета и его роль в поддержке граждан.

