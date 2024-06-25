Военный комиссар Сочи Александр Чухба уволен с должности "в связи с утратой доверия". Соответствующая информация размещена на портале "Госслужба".
В опубликованных данных причиной увольнения указан п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — "виновные действия работником непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности".
Напомним, что в феврале Чухба был фигурантом по делу о получении взятки в значительном размере. У бывшего военкома изъяли 35 млн рублей в казну государства.
Фото: commons. wikimedia.org/MediaPhoto.Org (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).
В БРИКС подали заявки Таиланд и Малайзия
Запросы на включение в состав БРИКС были получены от Таиланда и Малайзии, общее количество желающих превышает три десятка стран, доложил советник главы Российской Федерации Юрий Ушаков.
Ассанжа отпустят после подписаний соглашений между ним и США
Австралийский журналист и создатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж будет освобожден на свободу после заключения соглашения между ним и американским министерством юстиции на предстоящем слушании на острове Сайпан, как сообщила во вторник его жена Стелла на радиостанции BBC.
Московские учёные создали первый в России фантом для МРТ плода
Российские учёные создали первый в стране фантом - изделие из силиконоподобной субстанции, имитирующее человеческие органы, ткани и части тела. О нововведении информировала СМИ заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Shot: актёр Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом
Звезда "Диверсанта", отравившийся салатом лобио с ядовитой фасолью, вышел из больницы спустя 8 дней.