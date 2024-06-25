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В Сочи уволен с должности военный комиссар Чухба
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:02

В Сочи уволен с должности военный комиссар Чухба

Военный комиссар Сочи Александр Чухба уволен с должности "в связи с утратой доверия". Соответствующая информация размещена на портале "Госслужба".

В опубликованных данных причиной увольнения указан п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — "виновные действия работником непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности".

Напомним, что в феврале Чухба был фигурантом по делу о получении взятки в значительном размере. У бывшего военкома изъяли 35 млн рублей в казну государства.

Фото: commons. wikimedia.org/MediaPhoto.Org (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).

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