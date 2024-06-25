Военный комиссар Сочи Александр Чухба уволен с должности "в связи с утратой доверия". Соответствующая информация размещена на портале "Госслужба".

В опубликованных данных причиной увольнения указан п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — "виновные действия работником непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности".

Напомним, что в феврале Чухба был фигурантом по делу о получении взятки в значительном размере. У бывшего военкома изъяли 35 млн рублей в казну государства.

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