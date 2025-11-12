Купальный сезон без конца: туристы продолжают плавать в Сочи — на сколько море теплее воздуха

В Сочи — настоящий жаркий ноябрь, и несмотря на официальное закрытие купального сезона, отдыхающие продолжают купаться в море. По словам очевидцев, вода у побережья держится на уровне +21 °C, что даже теплее дневного воздуха. Для середины ноября такие температуры — редкость даже для субтропиков, и курортники не упускают возможность насладиться морем.

Купание под запретом — но соблазн слишком велик

Хотя на пляжах уже установлены аншлаги "Купание запрещено", запрет действует скорее формально. На центральных пляжах Сочи ежедневно можно увидеть десятки купающихся — от закалённых местных жителей до туристов из северных регионов.

Так, житель Москвы Алексей, который недавно переехал на юг, признался:

"Я приехал ненадолго, но не хочу возвращаться в промозглую столицу. Вода бодрит, после купания появляется энергия. Плаваю каждый день с октября и хочу продолжать зимой".

Купаются многие, несмотря на мелкий дождь и приближающиеся грозы. По прогнозам синоптиков, ночью ожидаются ливни с грозой, но пока солнце выглядывает, люди идут к морю.

Пляжная жизнь в ноябре

На приморской набережной — почти как летом: работают кафе, магазины и уличные лавки. Туристы покупают мороженое, рыбу, мидии, барабулю и креветки, которые готовят прямо при гостях. Сочинцы отмечают, что начался сезон барабули, и цены на свежую рыбу упали:

"В ресторане — 350 рублей за 100 граммов, а домой заказывала килограмм свежей барабули за 450 рублей с доставкой", — рассказала местная жительница Наталья.

На пляже можно встретить компании, играющие в мяч или просто загорающие. По словам отдыхающих, главное — "зайти в воду, а выходить уже не захочется".

Осенний Сочи: и море, и горы

В горах Сочи сейчас царит "золотая осень": внизу — алые и жёлтые кроны, выше — уже голые деревья и прохлада. Популярны прогулки по тропам и водопадам, в частности к водопаду Поликаря.

Туристы рассказывают, что апартаменты в Красной Поляне пока можно снять со скидкой — от 3,3 тыс. рублей в сутки, но цены к зимнему сезону вырастут. К горным курортам ходят электрички и автобусы, а канатные дороги временно закрыты на техническое обслуживание.

Туристический сезон продолжается

Несмотря на приближение зимы, Сочи остаётся одним из самых посещаемых курортов России. С 1 января 2026 года город официально получит статус курорта федерального значения, что должно привлечь ещё больше инвестиций в инфраструктуру.

Пока же ноябрь радует гостей летними температурами, морем, свежей рыбой и прогулками по горам — всё это делает Сочи уникальным местом, где зима всегда приходит с опозданием.