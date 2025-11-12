Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в купальнике на пляже
Женщина в купальнике на пляже
© https://unsplash.com by Paula Berto is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:10

Купальный сезон без конца: туристы продолжают плавать в Сочи — на сколько море теплее воздуха

В Сочи отдыхающие продолжают купаться в море, несмотря на закрытие сезона

В Сочи — настоящий жаркий ноябрь, и несмотря на официальное закрытие купального сезона, отдыхающие продолжают купаться в море. По словам очевидцев, вода у побережья держится на уровне +21 °C, что даже теплее дневного воздуха. Для середины ноября такие температуры — редкость даже для субтропиков, и курортники не упускают возможность насладиться морем.

Купание под запретом — но соблазн слишком велик

Хотя на пляжах уже установлены аншлаги "Купание запрещено", запрет действует скорее формально. На центральных пляжах Сочи ежедневно можно увидеть десятки купающихся — от закалённых местных жителей до туристов из северных регионов.

Так, житель Москвы Алексей, который недавно переехал на юг, признался:

"Я приехал ненадолго, но не хочу возвращаться в промозглую столицу. Вода бодрит, после купания появляется энергия. Плаваю каждый день с октября и хочу продолжать зимой".

Купаются многие, несмотря на мелкий дождь и приближающиеся грозы. По прогнозам синоптиков, ночью ожидаются ливни с грозой, но пока солнце выглядывает, люди идут к морю.

Пляжная жизнь в ноябре

На приморской набережной — почти как летом: работают кафе, магазины и уличные лавки. Туристы покупают мороженое, рыбу, мидии, барабулю и креветки, которые готовят прямо при гостях. Сочинцы отмечают, что начался сезон барабули, и цены на свежую рыбу упали:

"В ресторане — 350 рублей за 100 граммов, а домой заказывала килограмм свежей барабули за 450 рублей с доставкой", — рассказала местная жительница Наталья.

На пляже можно встретить компании, играющие в мяч или просто загорающие. По словам отдыхающих, главное — "зайти в воду, а выходить уже не захочется".

Осенний Сочи: и море, и горы

В горах Сочи сейчас царит "золотая осень": внизу — алые и жёлтые кроны, выше — уже голые деревья и прохлада. Популярны прогулки по тропам и водопадам, в частности к водопаду Поликаря.

Туристы рассказывают, что апартаменты в Красной Поляне пока можно снять со скидкой — от 3,3 тыс. рублей в сутки, но цены к зимнему сезону вырастут. К горным курортам ходят электрички и автобусы, а канатные дороги временно закрыты на техническое обслуживание.

Туристический сезон продолжается

Несмотря на приближение зимы, Сочи остаётся одним из самых посещаемых курортов России. С 1 января 2026 года город официально получит статус курорта федерального значения, что должно привлечь ещё больше инвестиций в инфраструктуру.

Пока же ноябрь радует гостей летними температурами, морем, свежей рыбой и прогулками по горам — всё это делает Сочи уникальным местом, где зима всегда приходит с опозданием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Крыма направят более 60% бюджета на социальную сферу и образование 31.10.2025 в 21:52
Крым делает ставку на человека: новый бюджет превращает социальную сферу в двигатель роста

Крым делает ставку на образование и социальную поддержку: как изменится жизнь жителей с новым трёхлетним бюджетом и кто почувствует эффект в первую очередь.

Читать полностью » Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей 31.10.2025 в 20:47
Крым переписывает финансовую историю: бюджет-2026 обещает рекорд, о котором раньше не мечтали

Крымский бюджет на 2026 год обещает стать самым масштабным за всё время: доходы, расходы и структура финансирования показывают уверенное движение региона к экономической самостоятельности.

Читать полностью » Гидрометцентр Крыма сообщил о тёплой и сухой погоде 30–31 октября 29.10.2025 в 21:19
Осень забыла про холод: Крым наслаждается теплом, когда вся Россия кутается в пальто

В конце октября Крым снова радует тёплыми днями и ясным небом. Почему антициклон подарил полуострову затянувшееся "бабье лето" — рассказываем в подробностях.

Читать полностью » Росстат сообщил: в сентябре 2025 года инфляция в Крыму превысила 10% 29.10.2025 в 19:12
Полуостров под давлением: инфляция превысила 10% и не думает останавливаться

Осенью 2025 года в Крыму и Севастополе цены снова пошли вверх. Яйца, мясо и топливо подорожали, но санатории снизили стоимость. Почему это произошло и чего ждать дальше?

Читать полностью » В Крыму завершено строительство двух новых ФОКов в Симферопольском районе 29.10.2025 в 17:05
Крым превращается в спортивный полуостров: где уже открылись новые комплексы и что ждёт дальше

В Крыму активно развивают спортивную инфраструктуру: строят новые ФОКи, бассейны и площадки ГТО. Узнаем, как это меняет жизнь в сельских районах.

Читать полностью » В Анапе собрано более 500 мешков загрязнённых мазутом песка и водорослей 25.10.2025 в 21:11
Свежие очаги загрязнения: зачем в Анапе устанавливают 20-километровый защитный барьер

В Анапе выявлены новые выбросы мазута. На побережье собрано более 500 мешков загрязнённого песка и водорослей, вдоль моря установлен 20-километровый защитный барьер.

Читать полностью » В Волгограде во второй половине ноября ожидаются первые заморозки и снег 25.10.2025 в 20:56
Метеорологи предупредили: Волгоград окутает снег раньше, чем ожидали

Во второй половине ноября в Волгограде ожидаются первые заморозки и снег. Температура ночью опустится до нуля, а 22 ноября возможен мокрый снегопад.

Читать полностью » В Краснодаре прокуратура вернула государству гектар элитной земли у озера Старая Кубань 25.10.2025 в 13:09
Земля у воды снова государственная: суд вернул Краснодару гектар элитной территории

Суд по иску прокуратуры вернул Краснодарскому краю гектар элитной земли у озера Старая Кубань, незаконно выбывший из собственности региона ещё в 2008 году.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Почему двигатель теряет мощность: углеродные отложения убивают мотор — специалисты
Еда
Куриное филе в салате Гранатовый браслет запекается для сочности — повар
Дом
Зонирование перегородками уменьшает пространство комнаты
Питомцы
Ницан Лир раскрыл секреты воспитания собак без наказаний в графическом романе
УрФО
В Екатеринбурге МТС предупредил абонентов о возможных ограничениях интернета
Еда
Домашние кондитеры улучшили рецепт основы для шоколадного пирога
Наука
Генетики обнаружили следы неандертальской ДНК у современных людей — учёные
Туризм
В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet