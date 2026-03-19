Зимний Сочи
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:07

Больше чем пляжи: Сочи меняет правила игры, запуская обновленную стратегию отдыха для всех

В Сочи подвели итоги зимнего периода и обсудили параметры летнего курортного сезона 2026 года. С начала текущего года город уже принял свыше 1,27 миллиона туристов. Мэр Андрей Прошунин на заседании профильного совета представил концепцию развития отдыха под официальным брендом "Выбирай Сочи". Основная стратегия ориентирована на повышение качества услуг, расширение номерного фонда и внедрение единой программы лояльности для семейных путешественников.

Инфраструктура и номерной фонд

К летнему сезону Сочи готовится принять гостей в более чем 2 тысячах объектов размещения. Общая вместимость курорта достигнет 140 тысяч койко-мест, включая как масштабные гостиничные комплексы, так и малый бизнес в виде гостевых домов. В Центральном районе города завершается подготовка к открытию пятизвездочного отеля Lotte Sochi, который предложит отдыхающим 310 новых номеров.

Предприниматели активно обновляют медицинскую базу в санаториях, делая акцент на оздоровительных услугах. Особое внимание администрация уделила вопросам транспортной логистики, учитывая возможные изменения в графике авиасообщения. Для оперативного решения этих задач сформирована рабочая группа, куда вошли ключевые руководители транспортного блока и представители отрасли гостеприимства.

Пользователи пляжных территорий уже начали приводить зоны отдыха в соответствие с требованиями сезона. В планах администрации значится комплексное обновление городских набережных, парковых пространств и скверов. Важным элементом стратегии остается поддержка локальных производителей через расширение присутствия товаров региональных брендов на полках отелей и в точках питания.

Этнографические маршруты и Год единства

С учетом того, что в России текущий год объявлен Годом единства народов, город делает ставку на культурно-познавательный туризм. В Лазаревском районе разработаны уникальные маршруты, включающие посещение музея адыгов-шапсугов, водопадов Псыдах и Шапсуг. Такие экскурсии дополнят традиционный пляжный отдых, позволяя гостям глубже изучить традиции коренных народов Кавказа.

Интеграция подобных маршрутов в общую концепцию "Выбирай Сочи" направлена на создание многогранного впечатления от поездки. Гостей приглашают не только в природные локации, но и в местные национальные кафе, а также на действующие чайные плантации. Это способствует развитию внутреннего туризма и дает возможность диверсифицировать досуг отдыхающих.

"Развитие регионального продукта требует системного подхода как к инфраструктуре, так и к культурному наполнению туристического предложения. Важно, чтобы новые маршруты и обновленные объекты размещения формировали устойчивый спрос, ориентированный на долгосрочную перспективу. Сочетание этнографической составляющей и современной базы услуг создает необходимый баланс для привлечения семейной аудитории. Концепция, представленная для будущего сезона, учитывает актуальные запросы на безопасность и доступность отдыха".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Программа лояльности и продвижение

Ключевым инструментом привлечения туристов станет запуск специальной программы лояльности с системой скидок для семей. Эта инициатива встроена в общую коммуникационную стратегию, которая позиционирует Сочи как всесезонное направление. Продвижение города будет вестись через федеральные и региональные медиа, охватывая самые широкие слои населения.

Важным критерием качества в этом году станет сертификация пляжных территорий по стандарту "Синий флаг". Данный маркер подтверждает соблюдение высоких экологических и технических требований. Администрация рассчитывает, что акцент на повышении стандартов обслуживания поможет удержать лидирующие позиции региона на внутреннем туристическом рынке.

Информационная кампания также затронет проекты "Выбирай сочинское" и "Сделано на Кубани", которые призваны популяризировать местную продукцию среди приезжих. Совокупность маркетинговых усилий, прозрачных цен и развития инфраструктуры должна обеспечить стабильный приток отдыхающих, придерживаясь философии доступного и безопасного летнего досуга.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Цена растёт, а желание заботиться о себе лишь крепчает: как Ростовская область обходит инфляцию в индустрии красоты вчера в 21:11

Рост цен в индустрии красоты в Ростовской области не пугает потребителей и увеличивает чеки, поощряя выбор качественных услуг.

Читать полностью » Бетонные джунгли под замком: новые правила застройки навсегда меняют облик Ростова и Батайска вчера в 20:18

На Дону радикально пересмотрели механизм возведения новых микрорайонов и ограничили полномочия местных властей при согласовании проектов.

Читать полностью » Армейский бюджет дал трещину: фиктивные документы в Ростове стоили казне огромного состояния 17.03.2026 в 20:44

В Ростове-на-Дону стартовал резонансный процесс над группой лиц, провернувших схему с поставками деталей, которая нанесла колоссальный ущерб бюджету страны.

Читать полностью » Курортный штиль сменился штормом перемен: Крым сбрасывает оковы десятилетнего застоя в сервисе 17.03.2026 в 20:39

Десятилетия застоя оставили глубокий след на облике популярного курорта, вынуждая полностью пересматривать подход к комфорту и безопасности отдыхающих.

Читать полностью » Южное гостеприимство бьёт рекорды: группы туристов массово занимают места в отелях Краснодара 17.03.2026 в 20:37

Популярный южный регион зафиксировал резкий скачок интереса к совместным путешествиям и установил новые ценовые планки для комфортного размещения больших компаний.

Читать полностью » Коррупция на каждый день: Волгоградская прокуратура на страже прозрачности против теневых схем депутата 16.03.2026 в 19:52

Волгоградская прокуратура инициировала судебный процесс по делу экс-депутата, который рисковал своей карьерой.

Читать полностью » Свежий ветер обновлений: Волгоград на пути к превращению водного туризма в мощный экономический рычаг 16.03.2026 в 19:49

Волгоградская область обновляет водную инфраструктуру и готовится к рывку в международном туризме, создавая новые условия для отдыха.

Читать полностью » Южное гостеприимство без жадности: крымские отели готовят приятный сюрприз в новом сезоне 16.03.2026 в 19:46

Власти подготовили план по сдерживанию тарифов на проживание у моря, однако транспортные сложности и конкуренция с другими регионами внесли свои коррективы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Арктика кричит через кабели связи: глубоководная акустика зафиксировала рождение ледяного хаоса
ПФО
Семь шагов до восточной сказки: в Казани нашли идеальный ритм для прогулок по истории
ПФО
Забыть об усталости за рулем: Татарстан готовит сеть придорожных отелей и зон для отдыха
ПФО
Город соли и великих дел: взгляд в объектив прошлого на жизнь родины Кузьмы Минина
ПФО
Слово теперь под запретом: смелая задумка из Казани обещает навсегда изменить привычные новости
ПФО
Зелёные метры: как Нижний Новгород задает новые стандарты благоустройства жилых кварталов
ПФО
Небо над Балканами открыто: жители Нижнего Новгорода получили новый удобный транзитный узел
ПФО
Гастрономическая битва вышла на новый уровень: Казань определила лидеров ресторанного олимпа
