Не только чай и пальмы: сочинские фермеры задумали масштабный переворот в аграрном секторе

Сельскохозяйственная отрасль Сочи к 2035 году способна нарастить выручку почти в 40 раз — с 380 млн рублей в 2025 году до 15 млрд. Реализация профильной программы по импортозамещению позволит местным производителям занять до 40% российского рынка субтропической продукции. Проект, разработанный "Академией развития субтропического сельского хозяйства" и союзом "Народный фермер Сочи", предполагает инвестиции в размере 15 млрд рублей. Финансирование планируют разделить между внебюджетными источниками и государственными мерами поддержки, включая гранты и льготное кредитование.

Масштабирование субтропических садов

База для расширения сельхозугодий уже подготовлена: фермеры располагают 240 тысячами саженцев для закладки новых насаждений. В ближайшие два года планируется разбить около 670 гектаров садов, что станет отправной точкой для десятилетнего цикла роста. К 2035 году объем доступного посадочного материала должен вырасти в 14 раз, достигнув 3,35 млн единиц.

Рост производства опирается на естественные климатические преимущества региона. Аграрии рассчитывают, что прогнозируемый сбор субтропических культур увеличится за десятилетие с 55 тонн до 72 тысяч тонн. Такая динамика позволит заметно сократить долю ввозимых фруктов и орехов, которые сейчас массово поставляются из-за рубежа.

Отраслевые показатели и специализация

Программа задает четкие ориентиры для каждой подотрасли сельского хозяйства. Площади чайных плантаций к 2035 году увеличат до 600 га, а сбор зеленого листа доведут до 2200 тонн. Около 800 га отведут под орехоплодные культуры, такие как пекан, фундук и грецкий орех, с ожидаемым валовым сбором свыше 9,6 тысяч тонн.

Отдельное внимание уделяется виноградарству, где акцент сделают на возрождении аборигенных сортов вроде Красностопа золотовского или Цоликоури. Внедрение капельного орошения и высокоштамбовой формировки кустов поможет минимизировать применение пестицидов. Использование таких методов позволит создавать уникальные вина с выраженным терруарным характером.

Тепличный сектор переориентируется на нишевые направления: ягоды, зелень и редкие экзотические фрукты. Авторы проекта рассчитывают, что такой подход позволит заместить более 90% импорта по ряду товарных позиций. Параллельно будут внедряться современные технологии для достижения высоких показателей урожайности.

Стратегия сбыта и бренд "Выращено в Сочи"

Ключевым инструментом развития станет кооперация фермеров и запуск зонтичного бренда "Выращено в Сочи". Объединение поможет оптимизировать логистику, маркетинг и консолидированный сбыт продукции. Планируется, что не менее 40% собранного сырья будет направляться на глубокую переработку — от производства сухофруктов и цукатов до выпуска эфирных масел и косметических средств.

Интеграция в туристический сектор станет дополнительным драйвером экономики территории. Проектируется создание тематических маршрутов и проведение фермерских фестивалей, таких как "День чая" или "День субтропического поля". Ожидается, что поток туристов, посещающих плантации, увеличится втрое уже к 2028 году.

Финальный этап стратегии включает выход на федеральные ритейлерские сети и создание собственного маркетплейса. Прямые продажи помогут минимизировать цепочку посредников, делая сочинскую продукцию доступной для покупателей по всей России. Это должно обеспечить устойчивость бизнеса и стабильную доходность для локальных хозяйств в долгосрочной перспективе.