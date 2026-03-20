Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сочи
© commons.wikimedia.org by Alexandra9214 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Южный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:18

Сочи уступает только вершинам: спрос на весенние туры в южную столицу бьёт рекорды

Сочи вошел в тройку лидеров по спросу на проживание в базах отдыха в весенний период 2026 года. Согласно данным аналитиков, город занял вторую строчку рейтинга, уступив лишь Архызу. На долю курорта пришлось 4% от общего числа зафиксированных бронирований. Замыкает тройку Пряжинский район Карелии с показателем в 3%. В среднем туристы планируют останавливаться в сочинских локациях на две ночи, отдавая в среднем 8,6 тысячи рублей за сутки.

Интерес к загородному отдыху в переходный сезон эксперты связывают с желанием путешественников сменить обстановку и увидеть природные метаморфозы. Март и апрель традиционно являются периодами, когда меняется ландшафт, что привлекает любителей спокойного созерцательного досуга. Многие стремятся застать первые признаки цветения или уходящий снежный покров в горных районах.

Для Сочи этот период становится временем постепенного перехода к высокому сезону. Базы отдыха, расположенные в отдалении от шумного центра города, предлагают гостям уникальную возможность наблюдать за пробуждением природы в условиях мягкого климата. Такие поездки позволяют перезагрузиться перед началом масштабного летнего туристического сезона.

"Рост спроса на весенний отдых объясняется тягой людей к смене климатических декораций. Поездки на базы отдыха стали способом получения новых визуальных впечатлений без необходимости длительной подготовки. Туристы сейчас выбирают направления, где можно совместить комфортное размещение с активным изучением природной среды. Рост интереса к таким местам, как Сочи и Карелия, подтверждает смену потребительских привычек в пользу локального туризма."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Финансовые показатели и длительность заездов

Стоимость размещения в Сочи в марте и апреле находится на среднем уровне для данного сегмента. Туристы тратят около 8,6 тысячи рублей за одну ночь проживания в выбранных объектах. Данный чек включает в себя как проживание, так и минимальный пакет дополнительных услуг, доступных на территории загородных баз.

Длительность бронирований остается довольно стабильной и составляет в среднем две ночи. Большинство отдыхающих предпочитают совершать поездки выходного дня, чтобы выбраться из мегаполисов и провести время в окружении природы. Такой формат коротких заездов позволяет оптимально распределить бюджет и время, не перегружая график отпуска.

География спроса и предпочтения отдыхающих

Состав первой тройки популярных направлений свидетельствует о широком разбросе интересов путешественников. Если Архыз привлекает любителей высокогорья и спорта, то Сочи предлагает более комфортные погодные условия для весенних прогулок. Пряжинский район Карелии выбирают те, кто ценит самобытность северной природы и уединенный отдых среди лесных массивов.

Статистика бронирований указывает на то, что загородные объекты постепенно конкурируют с городскими отелями за внимание приезжающих. Рост популярности подобных локаций в весенние месяцы говорит о развитии инфраструктуры на местах. Потребители все чаще обращают внимание на возможность качественного отдыха вдали от городской застройки, что стимулирует владельцев баз развивать номерной фонд и сервисные функции.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet