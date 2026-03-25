Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Элитная квартира
© freepik.com by mrsiraphol is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:14

Бетонный рай закрыт на паузу: покупатели массово отворачиваются от новых квартир в Сочи

В первые два месяца 2026 года рынок первичной недвижимости Сочи столкнулся с заметным охлаждением спроса. Согласно данным аналитического сервиса Dataflat. ru, количество сделок с новостройками в городе упало на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь и февраль покупатели приобрели 179 лотов общей площадью 83,6 тысячи квадратных метров. Аналогичная негативная динамика затронула и другие курорты Краснодарского края, включая Анапу, где активность сделок сократилась на 38,5%.

Масштабы спада активности

Статистика подтверждает резкое сужение рынка, что отражается как на количестве ДДУ, так и на физических объемах реализации площадей. Помимо явного снижения на 29% в разрезе количества сделок, наблюдается сокращение общей площади проданных объектов на 28,5%. Эти цифры наглядно демонстрируют уход инвесторов и частных покупателей с курортного рынка недвижимости.

Данные площадки ЦИАН дополняют общую картину: показатели продаж в начале года оказались на 81% ниже привычных среднемесячных значений, характерных для предыдущих двух лет. Риелторы с мест сообщают о синхронном падении входящего трафика, фиксируя снижение числа заявок на покупку в пределах 35-40%.

Такая ситуация вынуждает девелоперов пересматривать свои стратегии реализации, так как существующих объемов спроса недостаточно для удержания плановых темпов продаж. Рынок курортной недвижимости, ранее демонстрировавший устойчивый рост, в текущем периоде обнаружил высокую чувствительность к внешним ограничениям.

Причины снижения спроса

Специалисты выделяют комплекс факторов, спровоцировавших столь выраженную стагнацию в Сочи. Значительное влияние на рынок оказали высокие цены, которые перестали быть привлекательными для значительной части потенциальных приобретателей жилья.

"Текущее снижение активности на муниципальном уровне отражает глобальные процессы смены инвестиционных парадигм. Высокая стоимость квадратного метра в сочетании с логистическими трудностями прямо ограничивает приток новых покупателей. Сочи перестал восприниматься как универсальный актив, вынуждая рынок адаптироваться к новым реалиям через сокращение объема сделок. Восстановление баланса потребует значительного пересмотра ценовых ожиданий со стороны застройщиков".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Дополнительным барьером стала транспортная доступность курорта, которая напрямую влияет на целевую аудиторию "второго жилья". Нестабильное авиасообщение заставляет покупателей, планирующих краткосрочное проживание или перепродажу активов, чаще отказываться от сделок в пользу иных направлений.

Ценовая политика и скидки

Ценовое давление на рынке сохраняется, несмотря на зафиксированную коррекцию стоимости. В отчетном периоде средняя цена за метр в новостройках Сочи опустилась до 588,9 тысячи рублей, что на 13,8% меньше показателей годичной давности. Тем не менее, для массового потребителя этот уровень остается крайне высоким.

Интересной особенностью текущего рынка стала активизация дисконтных механик, без которых закрыть сделку становится практически невозможно. Девелоперы массово предоставляют скидки, величина которых варьируется от 15% до 20% от прайс-листов, действовавших ранее.

На фоне общего падения спроса такая практика стала стандартом для поддержания хоть какой-то динамики продаж. Покупатель в текущих условиях проявляет высокую избирательность, а решения о покупке принимаются дольше, чем в предыдущие периоды бума на рынке сочинской недвижимости.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet