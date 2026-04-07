Золотые метры Сочи пошли на снижение: элитные квартиры внезапно лишились миллионов в цене

Средняя стоимость жилья в строящихся домах Сочи по итогам минувшего года опустилась до отметки 30,5 млн рублей. По данным аналитиков, в годовом выражении этот показатель сократился на 7,3%, упав с 32,8 млн рублей. Рынок демонстрирует неоднородную динамику: если элитная недвижимость заметно подешевела, то сегмент премиум-класса, напротив, показал рост цен.

Диспропорция рыночных сегментов

Ценовая коррекция затронула ключевые ниши курортной недвижимости неравномерно. Наиболее глубокое падение зафиксировано в элитном классе, где средний чек снизился на 12,9% — до 87,1 млн рублей. В секторе комфорт-класса показатели уменьшились на 7,6%, установившись на уровне 12,5 млн рублей.

В то же время премиальный сегмент демонстрирует устойчивость к общим трендам. Согласно статистике, средняя стоимость лотов здесь выросла на 10,9%, достигнув 52,9 млн рублей. Такая разница в показателях подчеркивает изменение структуры спроса и перераспределение интереса инвесторов.

"Рынок недвижимости Сочи сейчас проходит стадию стабилизации после длительного перегрева. Мы видим, как инвесторы адаптируются к новым реалиям, фокусируясь на объектах с высокой ликвидностью и качественной инфраструктурой. Разрыв между классами жилья лишь подтверждает, что покупатель стал осмотрительнее в выборе активов. Региональному управлению важно поддерживать баланс спроса и предложения, чтобы избежать резких ценовых колебаний в будущем". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ценообразование за квадратный метр

Стоимость единицы площади на первичном рынке также пошла на спад. Средняя цена квадратного метра уменьшилась на 3,3%, снизившись с 709,6 до 686,5 тысячи рублей. Динамика внутри классов при этом оказалась полярной.

Максимальное удешевление "квадрата" на 19,9% коснулось элитных объектов. Для сравнения, в комфорт-классе снижение составило лишь 5%. При этом в бизнес- и премиум-сегментах стоимость квадратного метра, напротив, показала положительную динамику, вопреки общему рыночному тренду.

Дефицит предложения

Параллельно со снижением цен наблюдается сжатие объема доступных вариантов для покупки. Общее количество выставленных на продажу лотов сократилось на 7,3%, составив 5,3 тысячи единиц недвижимости.

Наиболее заметно выбор сузился в элитном и премиальном сегментах, что отчасти объясняет рост цен в последнем. Ограниченность предложения в условиях премиального спроса продолжает оказывать давление на конечную стоимость жилья, несмотря на общую корректировку рынка.