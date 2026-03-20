Сочи Парк Молния
© commons.wikimedia.org by AnatolySP is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:19

Миллионы на перемены: в Сочи стартовал грантовый конкурс для активных местных жителей

В Сочи стартовал очередной этап программы инициативного бюджетирования, нацеленный на развитие городской инфраструктуры силами самих горожан. В 2025 году муниципальный бюджет выделил 20 миллионов рублей на софинансирование гражданских идей по благоустройству. С 24 февраля по 31 марта любые общественные объединения, инициативные группы граждан и советы территориального общественного самоуправления могут подать свои заявки. Оценивать предложения будет специальная комиссия, состоящая из сотрудников администрации и депутатов, а победившие задумки воплотят в жизнь до конца текущего года.

Распределение средств и условия участия

Муниципальная программа позволяет жителям Сочи напрямую влиять на облик своих микрорайонов. Власти сформировали фонд в размере 20 миллионов рублей, который предназначен для реализации предложений граждан в ближайшие месяцы. Право на подачу заявок получили не только отдельные инициативные группы, но и официально зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

Такой механизм взаимодействия государства и общества позволяет оперативно решать точечные запросы людей. Для максимальной прозрачности процесса участия разработчики правил постарались упростить процедуру подготовки документов. Конкуренция за финансирование мотивирует инициаторов тщательно прорабатывать сметы и визуальные концепции будущих объектов, что повышает общее качество городской среды.

"Инициативное бюджетирование — это наиболее прямой инструмент вовлечения населения в управление муниципалитетом, где люди сами формулируют актуальные потребности своих районов. Когда жители наравне с администрацией участвуют в создании зон отдыха или площадок, это формирует у них более бережное отношение к результатам труда. Финансовая поддержка конкретных планов со стороны города значительно ускоряет процесс модернизации инфраструктуры в шаговой доступности. Работа по таким лекалам доказала свою устойчивость и высокую востребованность в регионах с активным гражданским обществом"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Пятилетний опыт развития территорий

Методика инициативного бюджетирования успешно функционирует в курортном городе уже пять лет. За этот промежуток времени в развитие инфраструктуры было инвестировано порядка 185 миллионов рублей. Средства распределялись равномерно, что позволило затронуть каждый район Сочи без исключения.

Благодаря высокой активности горожан удалось реконструировать более 20 крупных объектов. В перечень выполненных работ вошли скверы и парковые зоны, а также мемориальные комплексы, имеющие историческую ценность для местных жителей. Современные площадки для занятий спортом и детские игровые городки стали логичным продолжением программы по созданию комфортных условий для всех возрастных групп населения.

Этапы отбора и реализация проектов

Прием документации от заявителей продлится до конца марта, после чего начнется экспертный этап. Все поступившие предложения изучат комиссии с участием представителей депутатского корпуса и специалистов профильных департаментов мэрии. Чиновники проверяют проекты на соответствие градостроительным нормам и экономическую обоснованность представленных расходов.

Важнейшим условием участия остается жесткий временной регламент. Администрация ориентирует заявителей на то, что выбранные и одобренные комиссии идеи обязаны быть физически воплощены в городском пространстве до завершения текущего календарного года. Такая динамика работ позволяет избежать переноса сроков и обеспечивает быстрый видимый результат для жителей, доверивших властям свои инициативы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

