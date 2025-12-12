Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:59

Сочи без снега, но с аншлагом: город готовится принять полмиллиона гостей

Половина туристов на Новый год выберет горнолыжный кластер Сочи — ТАСС

В Сочи декабрь начинается без снега, но с рекордным числом гостей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Мэр города Андрей Прошунин на пресс-конференции рассказал, что к новогодним и рождественским праздникам курорт ожидает сотни тысяч туристов, при этом значительная часть из них выберет горные районы.

Туристический поток и инфраструктура

По словам главы Сочи, с начала года курорт посетили около восьми миллионов человек — это примерно столько же, сколько и годом ранее. На праздники ожидается около 480 тысяч туристов, из которых почти 200 тысяч отправятся в горный кластер. К приему гостей подготовлено около 600 объектов размещения, включая гостиницы, апартаменты и пансионаты.

Ключевым событием конца декабря станет открытие 174 километров горнолыжных трасс. Однако сезонная погода пока не радует: "В Сочи в ноябре даже дождя не было. У нас была погода очень теплая, порядка 17-20 градусов тепла. Декабрь начался ровно такой же. Мы очень ждем снега, потому что это наши гости", — отметил Андрей Прошунин. Несмотря на отсутствие осадков, интерес к курорту не снижается.

Безопасность и порядок

Мэр подчеркнул, что приоритетами новогоднего сезона станут безопасность и качество отдыха. К праздникам подготовлены дополнительные меры по антитеррористической, пожарной и транспортной безопасности. Все объекты гостеприимства проинструктированы, разработаны памятки для персонала и гостей, обозначены места укрытий. В городе насчитывается около 1200 заглубленных укрытий — это подвалы и подземные парковки, пригодные для временного размещения людей.

Система "Безопасный город" объединяет свыше 3,7 тысячи видеокамер, включая устройства с функцией распознавания лиц и камеры на пляжах. Для оперативного оповещения жителей и туристов используется 456 речевых установок, из которых более двадцати расположены в горном кластере. С 15 декабря на улицах Сочи увеличат число патрулей: к сотрудникам полиции и Росгвардии присоединятся казаки и добровольные дружинники.

Сочи как источник энергии

Говоря о привлекательности курорта, Андрей Прошунин подчеркнул, что Сочи воспринимается как место, где можно восстановить силы и зарядиться энергией. "Город Сочи — батарейка. Люди должны приезжать из разных регионов большой великой страны, заряжаться энергией, прекрасным субтропическим климатом и уезжать домой с прекрасным настроением, чтобы коэффициент полезного действия был максимально велик", — сказал он.

По словам мэра, в этом и заключается особенность курорта: сочетание гор, моря и мягкого климата делает отдых здесь максимально полезным для здоровья и настроения. Именно поэтому даже в отсутствие снега туристический поток остается стабильным, а Сочи продолжает удерживать статус всесезонного центра притяжения.

