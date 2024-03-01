Сегодня 1 марта в Сочи начали прибывать первые гости на Всемирный фестиваль молодежи 2024.
В связи с проведением фестиваля, ожидается большой приток туристов и участников из разных стран. Это, безусловно, окажет значительную нагрузку на инфраструктуру города и аэропорта в частности. Однако аэропорт Сочи, скорее всего, будет готов к такому наплыву людей, учитывая его пропускную способность и опыт проведения крупных мероприятий.
Кроме того, проведение такого масштабного мероприятия может способствовать развитию туризма в Сочи и регионе в целом, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.
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