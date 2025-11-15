Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 4:10

Нашла одно движение с мячом — пресс стал заметнее уже через неделю

Медбол повысил эффективность домашних тренировок — фитнес-инструктор Курдилла

Чемпионат мира по футболу 2010 года вот-вот начнётся, и весь мир затаил дыхание в ожидании зрелищных матчей. С 11 июня на поля Южной Африки выйдут лучшие спортсмены планеты — быстрые, выносливые, собранные. Но чтобы почувствовать атмосферу турнира, необязательно быть на стадионе или надевать бутсы. Можно "включиться" в футбальный ритм прямо дома — с динамичным упражнением, вдохновлённым игрой миллионов.

Футбол — это не только страсть и стратегия, но и отличный способ укрепить мышцы, развить координацию и поднять настроение. Даже одно упражнение, выполненное с чувством, способно зарядить энергией и подтянуть тело.

Основное упражнение: "Вбрасывание мяча"

Это движение имитирует знаменитое футбольное вбрасывание, когда игрок бросает мяч из-за головы партнёрам. Только в нашем случае оно превращается в полноценную тренировку для плеч, спины, пресса и ног.

Что понадобится

  • Медицинбол (или любой мяч среднего размера — футбольный, резиновый, детский).

  • Пространство около метра для комфортных движений.

  • Коврик или устойчивое покрытие, чтобы мяч не скользил.

Какие мышцы работают

Во время "вбрасывания" задействуются сразу несколько групп: плечи, трицепсы, спина, пресс, ягодицы и квадрицепсы. Это делает упражнение комплексным — оно заменяет несколько силовых движений одновременно.

Как выполнять

  1. Встаньте, выставив одну ногу вперёд, вторую назад. Колени слегка согните, мышцы живота напрягите.

  2. Возьмите мяч обеими руками за голову, держа локти близко к ушам.

  3. Опуститесь в ланч, сохраняя мяч позади головы.

  4. Вернитесь в исходное положение, выпрямляя ноги и поднимая мяч над головой.

  5. Резко бросьте мяч вниз перед собой, поймайте его на отскоке и повторите движение.

Выполняйте 3 подхода по 12 повторений.

"Главное — контролировать движение и не бросать мяч силой спины, только руками и корпусом", — отметила тренер по фитнесу Эрин Курдилла.

Советы шаг за шагом

  1. Перед упражнением разомнитесь: наклоны, вращение плеч, лёгкие приседания.

  2. Во время броска не задерживайте дыхание — выдыхайте в момент усилия.

  3. Чтобы усложнить задачу, используйте мяч большего веса.

  4. Выполняйте движение перед зеркалом, чтобы отслеживать технику.

  5. Добавьте музыку — она поможет удерживать ритм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мяч опускается слишком далеко за спину.
    Последствие: нагрузка уходит в поясницу, возникает риск травмы.
    Альтернатива: держите локти ближе к ушам, контролируйте движение корпусом.

  • Ошибка: рывок руками без включения ног.
    Последствие: снижается эффективность, мышцы ног не работают.
    Альтернатива: используйте силу ног при подъёме — так нагрузка распределится равномерно.

А что если нет мяча?

Можно заменить его бутылкой с водой, утяжелённым полотенцем или даже подушкой — главное, чтобы предмет был удобен для захвата. Если выполнять упражнение регулярно, заметно улучшится осанка, а мышцы кора станут крепче.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка сразу нескольких зон тела;

  • не требует оборудования;

  • подходит для домашнего фитнеса;

  • помогает улучшить баланс и выносливость.

Минусы:

  • может быть сложным для начинающих без контроля тренера;

  • требует устойчивого покрытия, чтобы не травмироваться.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
Оптимально — 3 раза в неделю, чередуя с кардиотренировками или растяжкой.

Сколько весит медицинбол?
Для новичков — 2-3 кг, для продвинутых — 5-6 кг.

Можно ли делать без разминки?
Нет, разминка обязательна: мышцы должны быть разогреты, чтобы избежать растяжений.

Мифы и правда

  • Миф: "Вбрасывание" тренирует только руки.
    Правда: работает весь корпус — от спины до ягодиц.
  • Миф: упражнение подходит только спортсменам.
    Правда: оно адаптируется под любой уровень подготовки.
  • Миф: нужно выполнять быстро.
    Правда: главное — техника, а не скорость.

Сон и психология

Короткая утренняя тренировка, особенно динамичная, помогает проснуться без кофе и зарядиться позитивом. Доказано, что активные движения повышают уровень эндорфинов — гормонов удовольствия, а регулярные упражнения способствуют здоровому сну.

3 интересных факта

  1. Во время одного броска задействуется до 12 групп мышц.

  2. Футболисты выполняют более 30 подобных движений за матч.

  3. Всего 10 минут таких упражнений в день сжигают до 100 калорий.

Исторический контекст

Футбольное вбрасывание появилось ещё в XIX веке в Англии. Изначально игроки бросали мяч одной рукой, пока правила не обязали использовать обе. Сегодня это движение вдохновляет фитнес-тренеров по всему миру — от Лондона до Сеула — как пример функциональной тренировки, сочетающей силу, баланс и координацию.

