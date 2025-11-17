Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гимнастика с фитболом
Гимнастика с фитболом
© flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 8:10

Забросила бег, делаю только это — результат на ногах видно сразу

Упражнение Roll Ups укрепляет нижнюю часть тела — фитнес-инструктор Курдила

После окончания Чемпионата мира по футболу 2010 года, где судьбу трофея решил захватывающий гол в дополнительное время, спортивная атмосфера ещё долго витала в воздухе. Но для тех, кто вдохновился игрой чемпионов и хочет повторить их физическую форму, есть отличная новость: укрепить ноги можно и без выхода на поле. Главное — правильное упражнение, немного инвентаря и регулярность.

Как достичь формы, как у профессионалов

Ноги футболистов — это результат постоянной динамической нагрузки. Быстрые рывки, удары по мячу, смена направления и работа над балансом делают мышцы ног невероятно сильными и подтянутыми. Но секрет в том, что схожего эффекта можно добиться и с помощью простых домашних упражнений. Одно из них — Roll Ups, или перекаты.

Это движение не требует сложного оборудования, но эффективно включает в работу икроножные мышцы, стопы и заднюю поверхность бедра. Выполнять упражнение можно дома или в фитнес-зале, и уже через несколько недель заметен результат: ноги становятся рельефными и упругими.

Советы шаг за шагом

Чтобы выполнить Roll Ups правильно, понадобятся минимальные аксессуары:

  • фитбол (упражнение можно выполнять у стены);

  • лёгкие гантели весом 1,5-2 кг.

Техника выполнения:

  1. Поставьте фитбол у стены и прижмитесь к нему грудью, удерживая равновесие.

  2. Опустите руки вдоль тела, возьмите гантели.

  3. Поднимайтесь на носки, максимально вытягивая пятки вверх.

  4. Задержитесь на 1-2 секунды, затем плавно опуститесь в исходное положение.

  5. Повторите движение 12 раз, выполните 3 подхода.

При регулярной тренировке мышцы голени станут сильнее, а походка — легче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рывки при подъёме на носки.

  • Последствие: риск растяжения или боли в икрах.

  • Альтернатива: поднимайтесь медленно, контролируя движение, и делайте короткую паузу в верхней точке.

Если фитбола под рукой нет, используйте устойчивую поверхность, например стену или спинку дивана. А гантели при желании можно заменить бутылками с водой — главное, чтобы нагрузка была комфортной.

А что если нет времени на тренировки

Если не получается выделять время на полноценные занятия, выполняйте перекаты во время повседневных дел. Например, стоя в очереди, во время готовки или чистки зубов. Главное — сохранить осознанность движений и не торопиться.

Даже короткие серии упражнений 2-3 раза в день заметно повышают тонус мышц и улучшают кровообращение в ногах.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • укрепление голеней и стоп;

  • улучшение осанки и координации;

  • не требует много времени или оборудования.

Минусы:

  • может показаться скучным без музыкального сопровождения или разнообразия движений;

  • при чрезмерной нагрузке возможна крепатура, особенно у новичков.

Чтобы избежать усталости, делайте растяжку после каждого подхода и пейте достаточно воды.

FAQ

Как часто выполнять упражнение Roll Ups?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, оставляя хотя бы один день на отдых.

Можно ли обойтись без гантелей?
Да, но с лёгким весом мышцы работают активнее и быстрее укрепляются.

Что лучше — фитбол или обычная стена?
Фитбол создаёт дополнительную нестабильность, благодаря чему задействуются мышцы-стабилизаторы. Однако стенка — вполне безопасная альтернатива для новичков.

Мифы и правда

  • Миф: икроножные мышцы нельзя изменить, они формируются только генетикой.
    Правда: регулярные упражнения, включая Roll Ups, помогают не только укрепить, но и визуально удлинить мышцы за счёт тонуса.
  • Миф: чем больше повторений, тем быстрее результат.
    Правда: важнее качество движений, чем количество. Лучше 3 медленных подхода, чем десятки быстрых.
  • Миф: для сильных ног обязательно нужны тренажёры.
    Правда: собственный вес тела и простейшие приспособления вроде фитбола могут быть столь же эффективными.

Три интересных факта

  1. У профессиональных футболистов мышцы ног развиты не только в толщину, но и в глубину — именно это обеспечивает взрывную силу при ударе.

  2. Упражнения на носках помогают не только фигуре, но и профилактике варикоза.

  3. В испанских футбольных клубах Roll Ups — обязательный элемент разминки перед матчем.

Исторический контекст

После победы сборной Испании на чемпионате мира 2010 года интерес к функциональным тренировкам резко возрос. Многие фитнес-клубы адаптировали футбольные элементы под массовые программы, и именно тогда упражнения на баланс и силу ног стали популярными в домашних тренировках.

"Roll Ups — одно из самых простых, но действенных упражнений для нижней части тела", — отметил фитнес-инструктор Эрин Курдила.

Сегодня этот приём остаётся актуальным: он не требует специальной подготовки и подходит для любого уровня физической формы. Главное — сохранять регулярность и внимание к технике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Углеводы очень важны для роста мышечной массы — спортивные врачи сегодня в 2:25
Жму штангу, а толку ноль: одно движение включило мышцы так, что я сильно удивился

Как выстроить тренировку и питание так, чтобы мышцы действительно росли, а тело становилось сильнее — без перегрузок и бесполезных усилий.

Читать полностью » Махи ногами лёжа помогли новичкам развить баланс — фитнес-инструктор сегодня в 2:10
Легла на пол и сделала махи ногами — тело заметно подтянулось за неделю

Некоторые эффективные упражнения в спортзале способны вызвать смущение, но отказаться от них — значит потерять результат.

Читать полностью » Креатин повышает силу и выносливость при регулярных тренировках — физиологи сегодня в 1:24
Когда вода становится топливом: тайна роста силы, о которой молчат спортсмены

Эксперты рассказали, как работает креатин, почему он помогает расти мышцам и какие ошибки мешают получить максимальный эффект от добавки.

Читать полностью » Упражнение с эспандером укрепило трицепсы всего за 2 минуты — фитнес-тренеры сегодня в 1:10
Купила простой эспандер — через неделю руки стали заметно подтянутыми

Простое движение с эспандером укрепит трицепсы и сделает руки стройными. Всего две минуты — и вы почувствуете результат.

Читать полностью » Балансировочные упражнения ускорили реабилитацию после травм — реабилитологи сегодня в 0:10
Открыла для себя позу из йоги — осанка улучшилась уже через пару дней

Короткое, но мощное упражнение помогает подтянуть форму к летним выходным, улучшая тонус ягодиц и давая ощущение лёгкости и силы.

Читать полностью » Йога на сапах: как научиться удерживать баланс и улучшить координацию — тренер по йоге Попова вчера в 23:26
Йога на сапах: как я научилась находить баланс и укрепить пресс на воде

Узнайте, как йога на сапах может стать не только тренированием тела, но и медитацией на воде, улучшая ваше физическое и эмоциональное состояние.

Читать полностью » Как проработать верхний пресс: эффективные упражнения для сушки — фитнес-эксперт Петров вчера в 22:26
Пресс как у моделей? Вот как я проработал верхний пресс с минимальными усилиями

Узнайте, как эффективно проработать «верхний» пресс с помощью простых упражнений для дома и зала.

Читать полностью » Как выбрать снаряжение для плавания брассом: что взять в бассейн — инструктор по плаванию Павлова вчера в 21:26
Техника брасса, которая сделала меня быстрее в воде: вот что я сделала для идеальных движений

Узнайте, как синхронизировать движения рук и ног при плавании брассом для повышения скорости и минимизации усталости.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сильная боль в животе или груди требует немедленной помощи
Еда
Медовое песочное печенье сохраняет мягкость благодаря мёду — повар
Спорт и фитнес
Выпады с гантелями укрепили осанку и мышцы спины — тренер Браганза
Наука
Кратер Цзиньлинь признан крупнейшим голоценовым объектом — геолог Алексей Дробыш
Красота и здоровье
Какао способствует укреплению иммунитета и улучшению обмена веществ — диетолог Наталья Румянцева
Авто и мото
Дополнительный минусовой кабель повышает стабильность запуска двигателя зимой — автоэлектрик
Садоводство
Слизни в погребе появляются из-за сырости и портят запасы очень быстро — Михаил Руденко
Красота и здоровье
Резкие погодные изменения вызывают слабость и головные боли — врач-кардиолог Мария Ковалёва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet