По словам главы МИД России Сергея Лаврова, есть намерения созвать формат РИК, включающий в себя Россию, Индию и Китай.



"Этот альянс в настоящее время не встречается часто, но не по нашей вине, однако такие планы есть", — выразил он в рамках "Примаковских чтений".



По утверждениям министра, взаимодействие в трио РИК последнее время замедлилось, в том числе из-за пандемии и последующих проблем на индийско-китайской границе.



"Мы считаем, что в периоды напряженности важно общаться друг с другом, поэтому предложили провести встречу в формате РИК примерно год назад, недавно также вернулись к этой идее. Однако на данный момент индийские партнеры считают, что необходимо сначала полностью уладить ситуацию на границе. Мы понимаем их", — добавил Лавров.



Он отметил, что стремление к сохранению трехстороннего сотрудничества присутствует как в Пекине, так и в Нью-Дели.



По его мнению, все стороны выиграют, если тройка будет разрабатывать общие подходы к ключевым вопросам Евразии.



Между Индией и Китаем давно существует конфликт о принадлежности приблизительно 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной местности на севере Кашмира.



Линия фактического контроля, являющаяся заменой пограничной линии между странами в этом регионе, проходит через Ладакх.



В осенний период 1962 года этот конфликт даже перерос в пограничное столкновение. Новый эскалация началась в Ладакхе в мае 2020 года после серии инцидентов между военными Китая и Индии возле озера Пангонг.



В результате Нью-Дели и Пекин увеличили свое военное присутствие в этом районе. В феврале 2021 года большинство перемещенных войск были отозваны, и переговоры сторон продолжились.



В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, однако не все вопросы были решены, и переговоры продолжаются.



В настоящее время по обеим сторонам индийско-китайской границы по-прежнему дислоцировано 50-60 тысяч военнослужащих.

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