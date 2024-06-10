Низкий уровень представительства стран мира на конференции по Украине в Швейцарии превратит ее в "бессмысленное медиа-событие" против России, сообщил руководитель комитета Совета Федерации по международным вопросам Григорий Карасин в своем канале в Telegram.
По словам Карасина, явно недостаточное количество представителей государств на швейцарской конференции по Украине 15-16 июня, видимо, превратит ее в ориентированное против России бессмысленное медиа-событие. Попытки министра иностранных дел Швейцарии сгладить отрицательный отзыв и рассчитывать на то, что Россия примет участие в переговорах по Украине, но вопрос времени, когда это произойдет, выглядят довольно неуклюжими.
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