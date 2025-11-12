Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:51

Он был оборотнем, а теперь снимает монстра внутри человека: звезда "Волчонка" раскрывает новую сторону ужаса

Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером "Трезвый дом" — Deadline

Тайлер Поузи, которого зрители запомнили как обаятельного Скотта из сериала "Волчонок", решил попробовать себя по другую сторону камеры. Актёр объявил о съёмках своего режиссёрского дебюта — триллера "Трезвый дом" (Sober House), которые стартуют в 2026 году. Об этом сообщил Deadline. Для Поузи это не просто новый виток в карьере, а возможность рассказать историю, имеющую для него личное значение.

Помимо режиссуры, актёр возьмёт на себя сразу несколько ролей: он станет продюсером картины и сыграет в ней одного из ключевых персонажей. Сценарий Поузи написал совместно с Джоном Келларом, с которым его связывает давняя дружба и общее видение кино.

Сюжет: трезвость, тайны и страх

Действие фильма разворачивается в уединённой реабилитационной клинике, расположенной в горах. Трое друзей, борющихся с зависимостью, оказываются здесь после того, как их общий знакомый погибает от передозировки. Попав в изолированное пространство, герои постепенно начинают замечать странности в поведении пациентов и персонала.

Главная интрига возникает, когда они выясняют, что один из самых "примерных" обитателей центра в прошлом был серийным убийцей. Однако его мрачное прошлое оказывается не таким далёким, как кажется: в стенах клиники начинают происходить новые преступления.

""Трезвый дом” — это проект, который вынашивался годами и очень личный для меня. Наконец-то я сотрудничаю с Кели, чьи рабочая этика, страсть, любовь и доброта совпадают с тем, что я люблю привносить в проект. Мой подход — сделать акцент на реалистичной комедии о дружбе, навеянной временами "Американского пирога”, и перевернуть этот жанр с ног на голову так, чтобы это было одновременно знакомо и ново", — сказал актёр и режиссёр Тайлер Поузи.

По его словам, будущий фильм объединит сразу несколько жанров: психологический триллер, драму и лёгкие элементы комедии, которые помогут показать, как хрупка человеческая природа и как сложно сохранять внутренний баланс.

От "Волчонка" к режиссёрскому креслу

Фанаты помнят Поуза по сериалу "Волчонок", где он сыграл школьника Скотта Макколла, укушенного оборотнем. Его герой пытался совмещать жизнь обычного подростка с ролью защитника города от сверхъестественных угроз. Проект стал культовым для поколения 2010-х и открыл актёру путь в большое кино.

После окончания сериала Поузи продолжил сниматься в независимых фильмах и сериалах, а также занялся музыкой. Однако режиссура, по его признанию, всегда оставалась целью. Новый фильм станет своеобразным мостом между актёрским опытом и личными переживаниями: темами зависимости, поиска себя и второй попытки в жизни.

Как снять триллер с минимальным бюджетом: пошаговый подход

  1. Сильный сценарий. История должна быть концентрированной, без лишних линий.

  2. Ограниченное пространство. Одно место действия (например, дом или клиника) позволяет сократить расходы и усилить напряжение.

  3. Правильный свет. Использование контрастных источников освещения создаёт ощущение тревоги.

  4. Ненавязчивая музыка. Вместо оркестровых тем — низкие ноты и атмосферные шумы.

  5. Сосредоточенность на актёрской игре. В триллерах эмоции героев важнее спецэффектов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: излишне сложный сюжет.
    Последствие: зритель теряет фокус и интерес.
    Альтернатива: лаконичная история с постепенным раскрытием тайн.

  • Ошибка: чрезмерное использование крови и насилия.
    Последствие: фильм становится эксплуататорским.
    Альтернатива: психологическое напряжение и саспенс.

  • Ошибка: слабая мотивация героев.
    Последствие: сцены теряют убедительность.
    Альтернатива: прописанные биографии и внутренние конфликты.

FAQ

Какую роль сыграет Поузи в фильме?
Он исполнит одну из центральных ролей.

Когда начнутся съёмки?
Производство стартует в 2026 году, точные даты пока не раскрываются.

Какой жанр фильма?
Это психологический триллер с элементами чёрной комедии и социальной драмы.

Мифы и правда о режиссёрских дебютах

Миф: первый фильм всегда проваливается.
Правда: успех зависит не от опыта, а от идеи и команды.

Миф: актёры не могут быть хорошими режиссёрами.
Правда: примеры Бена Аффлека и Джордана Пила доказывают обратное.

Миф: зрителям не интересны личные истории.
Правда: именно они создают эмоциональную связь с публикой.

Исторический контекст

Тема изоляции и скрытых опасностей давно вдохновляет кинематографистов. От "Сияния" Стэнли Кубрика до "Идентичности" Джеймса Мэнголда — режиссёры используют ограниченное пространство как метафору человеческого сознания. Поузи продолжает эту традицию, добавляя личную интонацию и актуальный разговор о зависимости и надежде.

