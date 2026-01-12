Собаки и магия звуков: как они могут запоминать слова, не взаимодействуя напрямую с хозяевами

Как оказывается, собаки способны учить новые слова, даже если они не получают прямого общения с хозяевами. Это открытие было сделано в ходе недавних исследований, и, хотя оно касается ограниченной группы питомцев, результат впечатляющий. Некоторые собаки учат слова не хуже маленьких детей, если просто слушают разговоры людей. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science.

Эксперимент с обучением через "пассивное" слушание

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели серию экспериментов, чтобы выяснить, могут ли собаки выучить новые слова без активного взаимодействия с хозяевами. К исследованию были привлечены собаки, уже известные своими необычными способностями запоминать названия игрушек. Для этого они обратились к владельцам собак через социальные сети и объявления, в которых они искали питомцев, якобы умеющих запоминать названия вещей.

В первой фазе эксперимента владельцы десяти таких собак обучали своих питомцев названиям двух новых игрушек, повторяя их в ходе обычного общения. Процесс был традиционным: хозяева называли предметы в диалоге с животным, показывали игрушки и использовали их в играх. Уже через несколько минут тренировки результаты были ошеломляющими.

"Собакам было достаточно восьми минут, чтобы выучить названия двух новых игрушек", — рассказывает когнитивный исследователь и дрессировщик животных Шэни Дрор.

В результате семь из десяти собак безошибочно приносили нужную игрушку по просьбе владельца.

Обучение без прямого общения

Следующий этап эксперимента усложнил задачу. Теперь владельцы повторяли тот же процесс, но без прямого общения с питомцами. Они продолжали называть игрушки в предложениях, передавая их друг другу, но при этом не обращали внимания на собаку. Питомцам запрещали подходить к предмету, их удерживали в переносках или за детскими ограждениями.

Однако и в этом случае семь собак из десяти справились с задачей и смогли выбрать нужную игрушку, услышав её название. Это подтвердило, что некоторые собаки могут запоминать слова, даже не получая явных сигналов от человека, как это происходит с детьми, которые выхватывают слова из речи взрослых.

"Мы приходим к выводу, что собаки способны обучаться в самых разных условиях и делают это очень гибко", — утверждает Шэни Дрор.

Проверка без визуальных подсказок

Чтобы убедиться, что собаки не опираются на визуальные подсказки, исследователи провели дополнительный эксперимент с восьмью собаками, в том числе с четырьмя участниками предыдущих тестов. В этот раз владельцы прятали игрушки в ведро, вне поля зрения животных, а затем называли их названия. Несмотря на отсутствие прямого визуального контакта, большинство собак безошибочно выбирали нужные игрушки, а спустя две недели помнили их названия.

Почему это работает не для всех собак

Тем не менее, ученые отмечают, что такие способности наблюдаются не у всех собак. В контрольной группе из десяти бордер-колли, которые раньше не знали названий предметов, результат был практически нулевым — обычные собаки не смогли запомнить новые слова. Однако такие "одаренные" питомцы встречаются не так часто. Особенно это относится к бордер-колли, которые, как показывают другие исследования, могут учить большое количество слов за короткое время и сохранять их на протяжении долгого времени.

По словам Дрор, такие собаки действительно встречаются редко, но среди них немало бордер-колли. Эти животные часто демонстрируют удивительные способности, которые позволяют им запоминать новые слова за несколько повторений.

Оказавшиеся в центре эксперимента собаки показали потрясающие результаты, усваивая новые слова без прямого общения с владельцем. Это открытие доказывает, что некоторые животные могут обучаться в условиях, схожих с теми, что характерны для детей. Однако стоит отметить, что не все собаки обладают такими способностями, и эти исследования пока касаются лишь ограниченной группы животных.