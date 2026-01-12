Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мальчик корит собаку и кошку
Мальчик корит собаку и кошку
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 0:20

Собаки и магия звуков: как они могут запоминать слова, не взаимодействуя напрямую с хозяевами

Собаки могут учить новые слова, слушая разговоры людей — исследование Университета Этвеша

Как оказывается, собаки способны учить новые слова, даже если они не получают прямого общения с хозяевами. Это открытие было сделано в ходе недавних исследований, и, хотя оно касается ограниченной группы питомцев, результат впечатляющий. Некоторые собаки учат слова не хуже маленьких детей, если просто слушают разговоры людей. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science.

Эксперимент с обучением через "пассивное" слушание

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели серию экспериментов, чтобы выяснить, могут ли собаки выучить новые слова без активного взаимодействия с хозяевами. К исследованию были привлечены собаки, уже известные своими необычными способностями запоминать названия игрушек. Для этого они обратились к владельцам собак через социальные сети и объявления, в которых они искали питомцев, якобы умеющих запоминать названия вещей.

В первой фазе эксперимента владельцы десяти таких собак обучали своих питомцев названиям двух новых игрушек, повторяя их в ходе обычного общения. Процесс был традиционным: хозяева называли предметы в диалоге с животным, показывали игрушки и использовали их в играх. Уже через несколько минут тренировки результаты были ошеломляющими.

"Собакам было достаточно восьми минут, чтобы выучить названия двух новых игрушек", — рассказывает когнитивный исследователь и дрессировщик животных Шэни Дрор.

В результате семь из десяти собак безошибочно приносили нужную игрушку по просьбе владельца.

Обучение без прямого общения

Следующий этап эксперимента усложнил задачу. Теперь владельцы повторяли тот же процесс, но без прямого общения с питомцами. Они продолжали называть игрушки в предложениях, передавая их друг другу, но при этом не обращали внимания на собаку. Питомцам запрещали подходить к предмету, их удерживали в переносках или за детскими ограждениями.

Однако и в этом случае семь собак из десяти справились с задачей и смогли выбрать нужную игрушку, услышав её название. Это подтвердило, что некоторые собаки могут запоминать слова, даже не получая явных сигналов от человека, как это происходит с детьми, которые выхватывают слова из речи взрослых.

"Мы приходим к выводу, что собаки способны обучаться в самых разных условиях и делают это очень гибко", — утверждает Шэни Дрор.

Проверка без визуальных подсказок

Чтобы убедиться, что собаки не опираются на визуальные подсказки, исследователи провели дополнительный эксперимент с восьмью собаками, в том числе с четырьмя участниками предыдущих тестов. В этот раз владельцы прятали игрушки в ведро, вне поля зрения животных, а затем называли их названия. Несмотря на отсутствие прямого визуального контакта, большинство собак безошибочно выбирали нужные игрушки, а спустя две недели помнили их названия.

Почему это работает не для всех собак

Тем не менее, ученые отмечают, что такие способности наблюдаются не у всех собак. В контрольной группе из десяти бордер-колли, которые раньше не знали названий предметов, результат был практически нулевым — обычные собаки не смогли запомнить новые слова. Однако такие "одаренные" питомцы встречаются не так часто. Особенно это относится к бордер-колли, которые, как показывают другие исследования, могут учить большое количество слов за короткое время и сохранять их на протяжении долгого времени.

По словам Дрор, такие собаки действительно встречаются редко, но среди них немало бордер-колли. Эти животные часто демонстрируют удивительные способности, которые позволяют им запоминать новые слова за несколько повторений.

Оказавшиеся в центре эксперимента собаки показали потрясающие результаты, усваивая новые слова без прямого общения с владельцем. Это открытие доказывает, что некоторые животные могут обучаться в условиях, схожих с теми, что характерны для детей. Однако стоит отметить, что не все собаки обладают такими способностями, и эти исследования пока касаются лишь ограниченной группы животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лунная пыль царапает скафандры из-за электростатики — ученые 11.01.2026 в 18:11
Лунная пыль оказалась хитрее, чем думали: она царапает технику с помощью законов физики

Учёные построили модель, объясняющую, почему лунная пыль так прочно липнет к технике, и какие покрытия помогут снизить её адгезию в миссиях.

Читать полностью » Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году — учёные 11.01.2026 в 15:05
Океан перегрелся и больше не молчит: планета получила тревожный климатический сигнал

Мировой океан в 2025 году установил новый температурный рекорд, усилив ураганы, наводнения и угрозы для морских экосистем.

Читать полностью » Вулканическая активность в Центральном массиве Франции может возродить спящие вулканы – Паскуале Нардоне 11.01.2026 в 14:15
Пробуждение древних титанов: сейсмическая активность может разбудить вулканы в Центральном массиве

Сейсмическая активность в Центральном массиве Франции вызывает опасения: вулканы региона могут проснуться в ближайшие десятилетия. Что скрывают подземные процессы?

Читать полностью » Алгоритмы усилили уверенность в ошибочных ответах — Гивон Баг психолог 11.01.2026 в 10:43
Лента гладит по голове и врёт: умные алгоритмы кормят мозг крошками знаний и морем уверенности

Алгоритмы в соцсетях создают ощущение глубоких знаний, но новое исследование показывает, как персонализация может незаметно искажать обучение.

Читать полностью » Ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее — Phys.org 11.01.2026 в 6:46
Ледник, который может затопить мир: срочная миссия учёных к берегам Антарктиды началась прямо сейчас

Международная экспедиция отправилась в Антарктиду изучать ледник Туэйтса: учёные уточнят скорость его разрушения и риски для уровня моря.

Читать полностью » Ледник Прудхо-Доум может растаять к 2100 году из-за глобального потепления – Nature Geoscience 11.01.2026 в 2:14
Последний час ледника Прудхо-Доум: что тает на глазах и что скрывает его ледяная оболочка

Учёные предсказали таяние ледника Прудхо-Доум в Гренландии к 2100 году, что усилит последствия глобального потепления и повышения уровня моря. Прогнозы показывают значительные изменения для прибрежных экосистем.

Читать полностью » Выхлопы космических аппаратов загрязняют поверхность Луны — Journal of Geophysical 10.01.2026 в 21:50
Космос без выхлопа не бывает: лунные миссии рискуют испортить главную улику происхождения жизни

Учёные предупреждают о рисках загрязнения Луны выхлопами космических аппаратов и объясняют, почему это может помешать поиску следов происхождения жизни.

Читать полностью » Молекула CaAKG улучшает память при болезни Альцгеймера — Aging Cell 10.01.2026 в 17:06
Провалы в памяти — это не приговор: учёные выяснили, как укрепить мосты между нейронами

Учёные из Сингапура выяснили, что естественный метаболит CaAKG может защищать мозг от ранних проявлений Альцгеймера и поддерживать память.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Апарт-отели становятся выбором для путешественников, ценящих свободу — эксперт
Спорт и фитнес
Зимние пробежки поддерживают аэробную выносливость — тренер Лера Буры
Красота и здоровье
Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова
Питомцы
Домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков — Cville Cat Care
Еда
Салат из капусты с лимонным соком вместо уксуса сохраняет хрусткость — повар
Происшествия
Турист заразился после обряда в храме Тирта Эмпул на Бали - База
Спорт и фитнес
Юрий Семин назвал оправданным обмен Дивеева и Гонду - РБК
Авто и мото
Грибок в кондиционере появляется из-за резкого отключения двигателя — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet