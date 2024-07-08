Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Ранее в однопалатном постоянно действующем высшем и единственном законодательном органе государственной власти Магаданской области в окончательной редакции одобрили законопроект, который позволяет лишать жизни бродячих животных. Как сообщается, сначала собак будут устраивать в специальные временные приюты, в которых они смогут находиться не более 15 дней. Там за ними будут присматривать сотрудники, а тех, которые не ведут себя агрессивно, будут отправлять в приюты, где попробуют найти им владельцев.
Известно, что ловить будут всех уличных животных, у которых отсутствует хозяин. В их число также войдут и лишенные возможности оставить потомство, получившие несмываемые пометки, и те, которые могут оказаться домашними питомцами. Пока животные будут находиться во временном пункте, они будут проходить карантин, а также им там постараются найти будущих владельцев. Информацию и пойманных животных планируют выставлять в Интернете.
Отмечается, что умерщвление разрешается в исключительных случаях. В этот список входит ситуация, когда нужно остановить непереносимые мучения физического характера, в случае болезни, которые могут угрожать жизни как человеку, так и животному. Также разрешается лишение жизни животного, если оно как-либо навредило здоровью человека, если собака находилась в стае, в которой три и более особи, когда её пытались поймать. В список также входит невостребованность бродяги.
Фото: Flickr / David Trawin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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