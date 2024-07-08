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Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных
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Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных

Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Ранее в однопалатном постоянно действующем высшем и единственном законодательном органе государственной власти Магаданской области в окончательной редакции одобрили законопроект, который позволяет лишать жизни бродячих животных. Как сообщается, сначала собак будут устраивать в специальные временные приюты, в которых они смогут находиться не более 15 дней. Там за ними будут присматривать сотрудники, а тех, которые не ведут себя агрессивно, будут отправлять в приюты, где попробуют найти им владельцев.

Известно, что ловить будут всех уличных животных, у которых отсутствует хозяин. В их число также войдут и лишенные возможности оставить потомство, получившие несмываемые пометки, и те, которые могут оказаться домашними питомцами. Пока животные будут находиться во временном пункте, они будут проходить карантин, а также им там постараются найти будущих владельцев. Информацию и пойманных животных планируют выставлять в Интернете.

Отмечается, что умерщвление разрешается в исключительных случаях. В этот список входит ситуация, когда нужно остановить непереносимые мучения физического характера, в случае болезни, которые могут угрожать жизни как человеку, так и животному. Также разрешается лишение жизни животного, если оно как-либо навредило здоровью человека, если собака находилась в стае, в которой три и более особи, когда её пытались поймать. В список также входит невостребованность бродяги.

Фото: Flickr / David Trawin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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