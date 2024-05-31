Воспитать собаку и научить её хорошему поведению можно в любом возрасте, убеждён кинолог, создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин.

На вопрос, что делать, если собака не слушается хозяина, эксперт ответил — заниматься с ней.

"Занятия, занятия и еще раз занятия. Кстати, у нас в приюте "Гвардия" есть такие занятия "Догматика добра". И по видео можно курсы проходить, и приезжать заниматься с животным можно и так же у нас инструкторы выезжают по адресу, занимаются с животными", — рассказал он.

Кинолог добавил, что возраст собаки — не препятствие для воспитания, если животному, конечно, не 10-12 лет. До 5 лет питомца можно спокойно научить "уму-разуму", подчеркнул он.

По словам Фокина, пса категорически нельзя наказывать за непослушание.

"Только добро, ласка и поощрение, чтобы у него было послушание, чтобы он понимал, что от него требуют", — пояснил эксперт.

Кинолог отметил, что взаимодействие собаки и хозяина находится "между поводком и ошейником".

"Поводок цепляется к ошейнику. Поводок у хозяина. Вот этот поводок и есть взаимопонимание между животным и хозяином: как правильно вы себя поведете, чтобы животное у вас было послушное", — объяснил он.

Несмотря на взбалмошный характер некоторых собак, их тоже можно воспитать — просто на это требуется больше времени и терпения, добавил кинолог.

"Люди у нас — лентяи. Это только профессионалы (помогут — прим. ред.). Да и профессионалы, я вам скажу, в неблагополучных питомниках машут рукой: мол, другую собаку возьмём, от этой ничего не добьёмся. А есть такие, где добиваются отличных результатов даже от таких животных", — рассказал Фокин.

Часто причиной агрессии и неправильного поведения пса становятся грубость и недостаточное терпение хозяина, добавил эксперт. Вместо того чтобы донести до питомца, что от него требуется, владелец начинает срывать на животном злость: дергать поводок, бить, пинать. По словам Фокина, собака может в будущем припомнить хозяину эти обиды.

"Раз стерпела, два стерпела, а потом, когда она уже подросла, то проявила свою агрессию. "А вот ты помнишь, когда ты меня ударил? Вот на тебе за это", — пояснил кинолог.

По словам эксперта, агрессия собаки развивается незаметно. Впоследствии хозяева удивляются и говорят, что пёс никогда таким не был, а потом, позврослев, "вдруг" проявил характер.

"Чтобы животное было послушным, надо слиться с ним в одно целое. Он и вы — целое. Если вы добьётесь этого слияния, у вас будет понимание. Будет понимание — значит, будет мир, дружба", — подчеркнул он.

Ещё одной ошибкой эксперт назвал непонимание хозяина, за что поощрять животное. Так, если собака сорвалась с поводка и убежала, то поймав питомца, категорически нельзя ругать и бить его. Если так поступить, собака начнёт относиться к хозяину настороженно и в следующий раз уже не подойдёт, опасаясь, что его снова побьют.

"В итоге вырастет в монстра, который не будет слушаться, будет агрессировать и огрызаться. Если подошёл, нужно сказать: "Молодец, молодец". Никаких других эмоций. Поощрить. В следующий раз он с радостью подойдёт", — отметил кинолог.

Фокин посоветовал быть особенно бдительными, если в семье с собакой есть дети: нельзя разрешать им дёргать пса за хвост или нос, бросаться в него игрушками.

"Раз в животное кинули, два кинули. Терпение… Раз — он огрызнулся. А потом за руку схватил", — предупредил кинолог.

Фото: Freepik/pikisuperstar.