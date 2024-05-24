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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:21

Умерла сиба-ину Кабосу, которая подарила миру мем про Доге

Умерла сиба-ину Кабосу, которая подарила миру мем про Доге. Ей было 18 лет. Хозяйка сообщила о случившемся в соцсетях.

Собака, получившая всемирную известность в интернете Кабосу, умерла. Она тяжело болела. Хозяйка разместила пост в соцсети о произошедшем.

"Спасибо, Кабо-тян! Сегодня, 24 мая в 7.50 утра Кабо-тян уснула глубоким сном. Вчера ночью, как обычно, она поела, попила воды. Прекрасным утром, когда из окна падал мягкий свет, на улице пели птицы, она тихо ушла, как уснула, пока я ее гладила. Спасибо вам, кто так долго ее любил. Думаю, что Кабо-тян была самой счастливой собакой на свете. А я была самой счастливой на свете хозяйкой", — приводят РИА "Новости" пост хозяйки.

История этой собаки породы "сиба-ину", родившейся в 2005 году, для публики начинается с 2010 года, когда она попала в руки волонтерам. Известноть она приобрела, став прототипом интернет-мема Doge.

Фото: flickr. com/Takashi Hososhima (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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