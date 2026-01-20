Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дегтярное мыло
Дегтярное мыло
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:00

Шёлк после мыла стал грубее — теперь ясно, почему деликатные ткани нельзя так чистить

Мыло повреждает шёлк и меняет фактуру деликатных тканей — специалисты по тканям

Мыло кажется универсальным спасателем в уборке: пенится, "смывает" грязь и ассоциируется с безопасной чистотой. Но на деле оно подходит далеко не для всего. На некоторых поверхностях мыльный раствор оставляет липкую плёнку, на других — сушит и разрушает покрытие, а где-то просто портит материал так, что вернуть прежний вид уже сложно.

Почему мыло иногда работает против вас

Проблема не в самом мыле, а в том, что оно часто оставляет остатки. Эта тонкая плёнка может притягивать грязь, делать поверхность тусклой, создавать разводы и даже мешать "работе" защитных покрытий. В итоге уборка превращается в замкнутый круг: вы моете чаще, а выглядит всё хуже.

Что нельзя чистить мылом

Ниже — 10 категорий вещей, где мыло, по описанию авторов, чаще вредит, чем помогает.

  1. Паркет и другие деревянные полы.
    Мыльный налёт со временем накапливается, делает покрытие липким и притупляет блеск. Вместо этого лучше использовать слегка влажную швабру или средство, предназначенное именно для дерева.
  2. Кожаная мебель и аксессуары.
    Мыло сушит кожу, из-за чего она может тускнеть и трескаться. Куда безопаснее специальные очистители и кондиционеры, которые сохраняют естественные масла.
  3. Гранитные столешницы.
    Мыльная плёнка снижает естественный блеск камня и может сделать поверхность более восприимчивой к пятнам. Подходящий вариант — средства для гранита.
  4. Шёлк и другие деликатные ткани.
    Мыло может быть слишком агрессивным: волокна теряют гладкость, возможны изменения цвета. Лучше мягкие средства для деликатных тканей или химчистка.
  5. Комнатные растения.
    Попытки "отмыть" листья мыльным раствором могут обжечь поверхность и мешать фотосинтезу. Более безопасно — протирать листья влажной тканью.
  6. Мраморные поверхности.
    Мрамор пористый, и остатки мыла могут сделать его тусклым и полосатым. Нужны специальные средства для мрамора.
  7. Автомобильные стёкла.
    Мыло часто оставляет плёнку и разводы, которые усиливают блики, особенно ночью. Лучше использовать автоочиститель для стекла.
  8. Сенсорные экраны телефонов и планшетов.
    Мыло способно повредить олеофобное покрытие, из-за чего отпечатки будут оставаться сильнее. Оптимально — микрофибра и чуть-чуть воды.
  9. Литая алюминиевая посуда.
    Жёсткое мыло может дать меловой налёт и ухудшить внешний вид, а также повлиять на вкус еды. Безопаснее тёплая вода и очень мягкая обработка неабразивной губкой.
  10. Украшения с мягкими и пористыми камнями.
    Опал, жемчуг, бирюза могут "впитывать" мыльные остатки и терять блеск. Для ухода лучше мягкая влажная ткань, а в идеале — рекомендации ювелира.

Как не ошибиться с чисткой

Если есть сомнения, простой принцип помогает почти всегда: чем дороже и "капризнее" материал (натуральный камень, кожа, покрытия, экраны), тем выше шанс, что мыло будет не лучшим выбором. В таких случаях безопаснее перейти на специализированное средство или максимально нейтральный вариант — вода и мягкая ткань.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

