Дачники переплачивают за мусор, которого нет: новая схема позволяет снизить платежи

У дачников в Подмосковье тема мусора давно стала не бытовой мелочью, а отдельной статьёй расходов. За пару сезонов суммы в квитанциях выросли так, что люди начали считать каждый мешок, а у контейнерной площадки по вечерам всё чаще слышны одни и те же разговоры: где сэкономить и не влететь на штраф. Новые правила для СНТ в 2026 году как раз и заставили товарищества разбираться, по какому сценарию платить — по нормативу или по факту, и что можно сделать законно. Разброс в платежах заметный: в сезонных СНТ экономия по факту может доходить до 30-40% в год, а зимой — до 70-80%, если мусора реально меньше. Но вместе с этим правила стали строже, и за выброс веток, строительного хлама или отходов мимо площадки штраф прилетает без лишних разговоров.

"Если в СНТ есть оформленная контейнерная площадка и порядок с документами, товарищество может перейти на расчёт по факту. Для сезонных дач это часто выгоднее, потому что мусора зимой и летом бывает совсем разный объём. Но решать нужно не на словах, а на общем собрании и с нормальной привязкой к реестру мест накопления отходов" строитель Михаил Волков

Что изменилось в правилах для СНТ

Садовые товарищества теперь живут по правилам, которые заданы Федеральным законом от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 №293. Документ действует до 1 сентября 2031 года. С 2025 года СНТ должны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО, согласовать площадку с местной властью и оборудовать место для контейнеров.

У оператора тоже есть свой график. При температуре +5 ℃ и выше отходы должны вывозить не реже одного раза в сутки. Если температура +4 ℃ и ниже, вывоз нужен не реже одного раза в три суток. В дачных посёлках это особенно заметно летом, когда баки забиваются быстрее обычного.

В Московской области действует ещё и Постановление правительства Российской Федерации от 15.04.2024 №348-ПП. Оно позволяет СНТ платить либо по нормативу, либо по фактическому объёму. Переход на оплату по факту разрешён с 15 апреля 2025 года, но без решения общего собрания товарищество на него не перепрыгнет.

Как считают плату за вывоз ТКО

Если у СНТ нет своей контейнерной площадки, чаще применяют расчёт по нормативу. Плата в этом случае идёт круглый год, даже когда участки стоят пустыми и в домах никто не живёт. Формула простая: норматив умножают на тариф оператора и на понижающий коэффициент.

Нормативы и коэффициенты устанавливают власти региона. Тариф оператора — это цена его услуг по вывозу ТКО. Размер платежа при таком варианте чаще всего зависит от площади участка, а не от того, сколько мешков реально собрали за месяц.

Если площадка оборудована как положено и внесена в реестр мест накопления отходов, СНТ может перейти на оплату по факту. Тогда считают, сколько контейнеров вывезли, какого они объёма и по какому тарифу работает оператор. В отдельных случаях ориентируются на массу мусора, но для этого нужно специальное оборудование, а оно есть не везде.

Под количеством контейнеров здесь понимают число вывозов за месяц, а не вместимость самой площадки. Формула выглядит так: количество контейнеров умножают на объём контейнера и тариф оператора, после чего делят на число участков в СНТ. Для товариществ с сезонным проживанием это часто оказывается заметно спокойнее для бюджета.

Как снизить расходы без нарушений

Первый рабочий вариант — выбрать тот способ расчёта, который реально выгоднее вашему СНТ. На дачах, где зимой почти никого нет, оплата по факту часто бьёт по кошельку мягче, чем норматив. В товариществах с заброшенными и пустыми участками разница тоже бывает ощутимой, потому что мусор там не появляется каждый день.

Раздельный сбор тоже помогает. Если поставить отдельные контейнеры для пластика, стекла, картона и другого вторсырья, основной объём мусора можно сократить на 45-50%. Такие отходы нередко вывозят по льготному тарифу, а часть сырья потом ещё и уходит заготовителям.

Пищевые и растительные отходы можно отправлять в компост. Туда идут ветки, трава, листья и очистки. Если в СНТ платят по факту, компостирование сразу уменьшает объём того, что нужно вывозить, и это уже видно в сумме.

Есть и более приземлённые меры. Камера у контейнеров помогает ловить тех, кто подбрасывает чужой мусор, а замок на площадке ограничивает доступ посторонним. Ещё один вариант — оформить перерасчёт платы за квартиру, если дачник месяцами живёт за городом и председатель СНТ выдаёт справку для перерасчёта по пункту 91 Правил предоставления коммунальных услуг.

За что дачникам выпишут штраф

Самое частое нарушение — мусор вне оборудованных площадок. Если мешки оказываются у забора, в лесу или у дороги, это уже не "временная кучка", а несанкционированная свалка. Для граждан штраф по статье 8.2 КоАП РФ составляет 2000-3000 рублей, а при повторном нарушении — 3000-5000 рублей.

В контейнеры для ТКО нельзя кидать строительный мусор, крупные ветки, спилы, скошенную траву и крупногабаритные вещи. Всё это вывозят отдельно, и тут закон тоже не шутит. За такое же нарушение по статье 8.2 КоАП РФ штрафы те же: 2000-3000 рублей, при повторе — 3000-5000 рублей.

Закопать отходы на участке тоже не выйдет. Это бьёт по почве и нарушает экологическую ситуацию. По статье 8.6 КоАП РФ гражданам грозит штраф 3000-5000 рублей, но компостирование пищевых остатков сюда не относится: они считаются отходами пятого класса и могут идти на удобрение.

Сжигание мусора разрешено только по правилам пожарной безопасности. Нельзя жечь отходы на торфяных почвах, при особом противопожарном режиме, под хвойными деревьями, в повреждённой ёмкости и при сильном ветре. Штраф по статье 20.4 КоАП РФ — 5000-15 000 рублей, а в период особого противопожарного режима — 10 000-20 000 рублей.

"СНТ часто теряет деньги не на самом тарифе, а на хаосе вокруг площадки. Когда туда бросают строительные отходы, ветки и чужие мешки, объём вывоза растёт без реальной пользы для жителей. Поэтому контроль доступа, раздельный сбор и компост для растительных остатков дают понятный эффект уже в первый сезон" строитель Артём Кожин

FAQ

Можно ли СНТ платить за мусор по факту?

Да, если есть оборудованная контейнерная площадка и она внесена в реестр мест накопления отходов. Решение принимают на общем собрании товарищества.

Почему летом сумма выше, чем зимой?

Летом в СНТ обычно больше жильцов и мусора. При оплате по факту это сразу видно в числе вывозов контейнеров.

Можно ли выбрасывать ветки и траву в обычный бак?

Нет, такие отходы вывозят отдельно. Для них нужен другой порядок утилизации, а не контейнер для ТКО.

Что делать, если сосед сваливает мусор мимо площадки?

Подойдут записи с камеры и обращение к председателю. Если нарушитель установлен, материалы можно использовать для привлечения к ответственности.

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