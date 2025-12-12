Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
снегоходы
снегоходы
© t.me/vladislav_kuznecov is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:16

4000 километров по зиме и ветру: путь, который может изменить туризм России

Путешественники исследуют зимний Урал — Республика Башкортостан

Зимний Урал редко бывает гостеприимным, но именно эта суровость притягивает путешественников, ищущих настоящие испытания. В январе 2026 года по просторам региона пройдет масштабная снегоходная экспедиция "Весь Урал — на снегоходах". Об этом сообщает издание "Республика Башкортостан".

Новый маршрут сквозь горы

Проект ставит перед собой амбициозную цель — впервые проложить и детально описать сквозной снегоходный маршрут протяженностью около четырех тысяч километров. Участники стартуют 13 января из города Кувандык в Оренбургской области и в течение 17 дней пересекут Урал от юга к северу. В экспедиции примут участие 21 человек — опытные снегоходчики, блогеры и путешественники, привыкшие к экстремальным условиям и многодневным марш-броскам.

Путь пройдет через живописные и труднодоступные районы Башкирии: Мурадымово, Юмагузинское водохранилище, село Бурзян, Арский камень и Тирлян. Завершится маршрут уже на территории Челябинской области. Организаторы рассчитывают, что путешествие позволит не только испытать технику и силы, но и заложить основу для создания устойчивого туристического направления.

Туризм как двигатель регионального развития

Министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина отметила, что инициатива может стать прорывом для активного зимнего отдыха в регионе. "Маршрут через башкирские просторы не только продемонстрирует красоту зимнего Урала, но и станет важным шагом в создании инфраструктуры для снегоходчиков. Такие инициативы вдохновляют путешественников и создают возможности для местного бизнеса", — подчеркнула она.

По словам Верещагиной, развитие подобных маршрутов — это не просто вопрос туризма, а стратегическая работа по укреплению имиджа Башкирии как центра активных путешествий. Речь идет о создании сети безопасных и продуманных трасс, которые будут доступны широкому кругу туристов и станут точкой притяжения в зимний сезон.

Опыт и исследовательская миссия

Руководитель проекта, член Русского географического общества Константин Кузнецов, подчеркнул, что идея проехать весь Урал реализуется впервые. "С 2009 года мы организовали множество экспедиций на Среднем и Северном Урале, каждая — с пробегом в тысячи километров. Этот маршрут станет логическим продолжением нашей работы", — отметил Кузнецов.

В команде также — известный путешественник и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта, за плечами которого 71 страна и пять материков. Его участие придает проекту не только вес, но и международное измерение: маршрут может стать примером для аналогичных инициатив в других регионах России.

Карта будущего туризма

Участники экспедиции будут фиксировать все детали пути — от сложных участков до точек отдыха и живописных локаций. Собранные данные лягут в основу первых подробных путеводителей по снегоходному туризму Урала. Эти материалы станут базой для дальнейшего развития инфраструктуры, а также инструментом для продвижения внутреннего туризма.

По замыслу организаторов, проект откроет новые возможности для зимних путешествий, объединив исследовательский подход с духом приключений. В итоге "Весь Урал — на снегоходах" может стать не просто маршрутом, а началом новой традиции покорения суровых, но прекрасных уральских просторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Половина туристов на Новый год выберет горнолыжный кластер Сочи — ТАСС сегодня в 14:59
Сочи без снега, но с аншлагом: город готовится принять полмиллиона гостей

Курорт готовится встретить полмиллиона туристов без снега, но с усиленными мерами безопасности и верой в свою "батарейку" — особую энергетику Сочи.

Читать полностью » Власти Китая рекомендовали гражданам не ездить в Японию — АТОР сегодня в 14:47
Туристы застряли между небом и политикой: рейсы в Японию исчезают с табло

Китай ограничивает авиасообщение с Японией после политического обострения, но российские туроператоры уверяют: массовых срывов рейсов нет.

Читать полностью » Эмираты стали самым дешёвым направлением для зимнего отдыха — Столица 58 сегодня в 14:35
Солнце по акции: декабрьские туры в Эмираты рушат привычные цены

Зимой 2025 года привычный Египет уступил место новому лидеру пляжного отдыха. Неожиданно для туристов, выгоднее всего оказалось лететь в Эмираты.

Читать полностью » Июль, апрель и сентябрь названы самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году — страховщики сегодня в 12:58
Россияне выбирают отпуск в 2026 году по-новому: секрет удачных дат оказался не там, где ждали

Как выбрать лучший месяц для отпуска в 2026 году, совместить праздники, деньги и погоду и подобрать страну для комфортного и выгодного отдыха.

Читать полностью » Леголенд объявил о запуске тематической территории Поттерианы — La Rédac' сегодня в 10:41
Гарри Поттер в стиле Lego: Европа получает свой собственный портал в мир волшебства

Леголенд готовит масштабную зону по вселенной Гарри Поттера — с аттракционами, магическими локациями и уникальным отелем Хогвартса. Почему этот проект обещает стать главным открытием сезона?

Читать полностью » Красноярск оказался динамичным и развивающимся городом — тревел-блогер Марк Ерёмин сегодня в 10:38
Этот сибирский город оказался совершенно другим: масштаб, природа и городская среда удивили

Тревел-блогер впервые побывал в Красноярске и признался, что город разрушил его ожидания, удивив масштабом, природой и городской средой.

Читать полностью » Дубай запустил платформу для заселения в отели по лицу — Arabian Business сегодня в 9:18
Дубайский прорыв: ваш следующий визит в отель будет похож на проход через зеркало будущего

В Дубае запустили платформу заселения в отели по лицу: данные загружаются один раз и хранятся до окончания паспорта. Что подключат дальше?

Читать полностью » Цандрипш назвали самым спокойным курортом Абхазии — Абхазия.ру сегодня в 9:14
Всё досталось соседям? Вот куда ехать, если хочется моря без суеты и заоблачных цен

Небольшой Цандрипш называют самым спокойным курортом Абхазии: близко к границе, длинные пляжи и маршруты по окрестностям. В чем его секрет?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Короткие тренировки улучшают работу сердца у взрослых — фитнес-тренеры
Красота и здоровье
В некоторых случаях удаление миндалин неизбежно — отоларинголог Лесков
Наука
Более чистое судовое топливо сократило облачные капли на 67% — ACP
Наука
Косатки и дельфины охотятся совместно у берегов Канады — биолог Форчун
Наука
Австралия ввела полный запрет соцсетей для детей до 16 лет — Nature
Наука
Учёные выявили дефицит кальция у детей-веганов — диетолог Бисли
Наука
Вода на ранней Земле сохранилась внутри мантии — Science
Наука
Астрономы зафиксировали атмосферу у сверхгорячей суперземли — исследователь Уоллак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet