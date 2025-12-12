4000 километров по зиме и ветру: путь, который может изменить туризм России

Зимний Урал редко бывает гостеприимным, но именно эта суровость притягивает путешественников, ищущих настоящие испытания. В январе 2026 года по просторам региона пройдет масштабная снегоходная экспедиция "Весь Урал — на снегоходах". Об этом сообщает издание "Республика Башкортостан".

Новый маршрут сквозь горы

Проект ставит перед собой амбициозную цель — впервые проложить и детально описать сквозной снегоходный маршрут протяженностью около четырех тысяч километров. Участники стартуют 13 января из города Кувандык в Оренбургской области и в течение 17 дней пересекут Урал от юга к северу. В экспедиции примут участие 21 человек — опытные снегоходчики, блогеры и путешественники, привыкшие к экстремальным условиям и многодневным марш-броскам.

Путь пройдет через живописные и труднодоступные районы Башкирии: Мурадымово, Юмагузинское водохранилище, село Бурзян, Арский камень и Тирлян. Завершится маршрут уже на территории Челябинской области. Организаторы рассчитывают, что путешествие позволит не только испытать технику и силы, но и заложить основу для создания устойчивого туристического направления.

Туризм как двигатель регионального развития

Министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина отметила, что инициатива может стать прорывом для активного зимнего отдыха в регионе. "Маршрут через башкирские просторы не только продемонстрирует красоту зимнего Урала, но и станет важным шагом в создании инфраструктуры для снегоходчиков. Такие инициативы вдохновляют путешественников и создают возможности для местного бизнеса", — подчеркнула она.

По словам Верещагиной, развитие подобных маршрутов — это не просто вопрос туризма, а стратегическая работа по укреплению имиджа Башкирии как центра активных путешествий. Речь идет о создании сети безопасных и продуманных трасс, которые будут доступны широкому кругу туристов и станут точкой притяжения в зимний сезон.

Опыт и исследовательская миссия

Руководитель проекта, член Русского географического общества Константин Кузнецов, подчеркнул, что идея проехать весь Урал реализуется впервые. "С 2009 года мы организовали множество экспедиций на Среднем и Северном Урале, каждая — с пробегом в тысячи километров. Этот маршрут станет логическим продолжением нашей работы", — отметил Кузнецов.

В команде также — известный путешественник и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта, за плечами которого 71 страна и пять материков. Его участие придает проекту не только вес, но и международное измерение: маршрут может стать примером для аналогичных инициатив в других регионах России.

Карта будущего туризма

Участники экспедиции будут фиксировать все детали пути — от сложных участков до точек отдыха и живописных локаций. Собранные данные лягут в основу первых подробных путеводителей по снегоходному туризму Урала. Эти материалы станут базой для дальнейшего развития инфраструктуры, а также инструментом для продвижения внутреннего туризма.

По замыслу организаторов, проект откроет новые возможности для зимних путешествий, объединив исследовательский подход с духом приключений. В итоге "Весь Урал — на снегоходах" может стать не просто маршрутом, а началом новой традиции покорения суровых, но прекрасных уральских просторов.