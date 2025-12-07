Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 11:35

Тёплая бесснежная зима в России запустила рост почек, дальше будет жёстко

Почки набухли на деревьях в Москве и регионах России сегодня — SHOT

Растения в ряде российских регионов начали вести себя так, будто зима уже закончилась: на деревьях набухают почки, а местами появляются и первые листочки. Об этом сообщает SHOT. На первый взгляд такие изменения выглядят безобидно, но для будущего урожая они могут стать тревожным сигналом.

По наблюдениям жителей Москвы, Башкирии, Удмуртии, Краснодарского края и других территорий, признаки весеннего пробуждения заметны уже сейчас. Речь идёт не о единичных случаях, а о ситуации, которую отмечают сразу в нескольких регионах. Главная причина, на которую указывает источник, — тёплая и бесснежная погода.

Где уже заметили "раннюю весну"

SHOT сообщает, что жители Москвы, Башкирии, Удмуртии и Краснодарского края отмечают набухание почек на растениях. В некоторых случаях, по этим данным, у растений уже распускаются листочки. Такой набор признаков обычно связывают с переходом к весенней фазе, но в зимний период он выглядит нетипично.

Факт географии здесь важен: речь идёт и о центральных, и о южных регионах, а также о территориях, где зима традиционно воспринимается как более стабильный сезон. Это означает, что изменения погоды отражаются на природе не локально, а сразу на нескольких площадках. При этом источник подчёркивает именно сочетание тепла и отсутствия снега как фон происходящего.

Чем опасно раннее пробуждение для деревьев и кустарников

Биологи, на которых ссылается SHOT, объясняют: раннее пробуждение повышает уязвимость растений к последующим холодам. Если температура снова опустится, почки могут повредиться и отмереть, а это замедлит развитие растений. В результате деревья и кустарники будут входить в сезон с потерями, которые не всегда удаётся компенсировать.

Старший научный сотрудник лаборатории дендрологии ГБС РАН Игорь Яценко, по данным SHOT, предупреждает о риске снижения урожая плодовых деревьев — яблок, слив, груш и других — в следующем году по сравнению с 2025-м. Дополнительная проблема касается северных растений: например, плоды жимолости зимой могут погибнуть, потому что растение уже пытается зацветать. Это делает ситуацию не только "неудобной" для садоводов, но и потенциально критичной для отдельных культур.

Почему отсутствие снега делает сценарий жёстче

Отдельно источник выделяет фактор снежного покрова, которого сейчас не хватает. В норме снег работает как естественная защита, уменьшая риск серьёзного промерзания почвы. Когда этого слоя нет, корневая зона остаётся менее защищённой, и растения хуже переносят температурные качели.

SHOT называет самым неблагоприятным вариантом резкие сильные морозы при отсутствии снега. В таком сценарии растения могут не выжить, поскольку холод воздействует на них напрямую и без "изоляции" со стороны снежного слоя. Так что ключевой риск этой зимы связан не только с теплом, но и с тем, как быстро погода способна развернуться в противоположную сторону.

