Дворец Бленхейм утонул в подснежниках — февраль здесь выглядит совсем иначе

Февраль редко ассоциируется с яркими красками, но в одном уголке Котсуолдса зима неожиданно уступает место белоснежному цветению. Здесь прогулка среди подснежников напоминает страницы классического английского романа с его туманными лугами и величественными усадьбами. Пейзажи настолько живописны, что их сравнивают с атмосферой произведений Джейн Остин.

Море подснежников у дворца Бленхейм

Речь идёт о территории дворца Бленхейм в Оксфордшире — части исторического региона Котсуолдс. В феврале здесь можно увидеть впечатляющее "море" подснежников, рассыпанных по ландшафтным садам и парку. Видео с цветущими полянами ранее публиковала в TikTok посол дворца Аня Роу, а сами представители Бленхейма рассказали о масштабной посадке луковиц.

"Великолепное море подснежников у дворца Бленхейм. В феврале этого года мы посадили 15 000 луковиц подснежников! Большинство наших подснежников — Galanthus nivalis с небольшим количеством Galanthus nivalis 'Flore Plena' - двойным подснежником.

На следующей прогулке откройте для себя эти прекрасные сцены, разбросанные по поместью и парку. Их можно встретить в изобилии в Каскадном саду, на скалистом 4-м герцоге над Каскадом, в сугробах на лугах Арборетума и вокруг Тайного Сада."

Белые ковры цветов особенно эффектно смотрятся на фоне старинной архитектуры и холмистого пейзажа. Именно эта сочетанность природы и истории создаёт ощущение "погружения в роман".

Маршруты и условия посещения

Территория поместья частично открыта для свободных прогулок, однако доступ к садам и дворцу осуществляется по билетам. Стоимость входа в сады составляет 31 фунт для взрослых и 15 фунтов для детей, а билет с посещением дворца обойдётся дороже. Для местных жителей и тех, кто планирует приезжать регулярно, действует годовой абонемент, который делает визиты более выгодными.

По парку проложено несколько маршрутов. Короткий круг длиной около 1,5 мили проходит через формальные сады. Более протяжённый маршрут "по периметру парка" — примерно 4,6 мили — подойдёт тем, кто хочет глубже исследовать ландшафт. Многие дорожки адаптированы для колясок и доступны для посетителей с ограниченной мобильностью, а часть маршрутов разрешена для прогулок с собаками.

История, словно со страниц "Гордости и предубеждения"

Дворец Бленхейм — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен в начале XVIII века как подарок королевы Анны Джону Черчиллю, первому герцогу Мальборо, в честь победы в битве при Бленхейме. Архитектурный масштаб и классические английские пейзажи усиливают романтическую атмосферу.

Бленхейм упоминается и в романе Джейн Остин "Гордость и предубеждение" как одно из мест, которые посещает Элизабет Беннет. Хотя нет подтверждений, что писательница лично бывала здесь, известно, что у неё были семейные связи с Котсуолдсом, и она часто бывала в этом регионе.

В феврале дворец также предлагает дополнительные мероприятия для семей: миниатюрный поезд до огороженного сада, встречи с овцами поместья и тематические активности для детей. Но даже без событий прогулка среди цветущих подснежников остаётся главным поводом для визита.