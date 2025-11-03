За сугроб — штраф: дачникам напомнили, где заканчивается их территория

С приходом зимы вместе с первыми сугробами возвращаются и ежегодные споры о том, кто должен чистить дороги у частных и дачных участков. Как оказалось, неубранный снег или неосторожно сброшенные сугробы могут обернуться для владельцев участков серьёзными штрафами. Об этом в интервью News.ru рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Сброс снега с участка на дорогу является самой частой причиной штрафов, поскольку тот создает помехи для транспортных средств и пешеходов и может подпадать под статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ", — пояснил эксперт Дмитрий Бондарь.

Почему штрафуют за снег у участка

На первый взгляд может показаться, что очистка своей территории от снега — личное дело владельца. Однако, по словам специалиста, выкидывая снег на дорогу, собственники создают препятствия для движения машин, пешеходов и коммунальной техники. Это квалифицируется как повреждение или загрязнение дорог, за что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей (✓ проверено).

Кроме того, в ряде регионов действуют местные правила благоустройства, которые отдельно запрещают складировать снег на тротуарах, газонах и во дворах.

"В Подмосковье, в соответствии со статьей 6.13 КоАП региона, подобное нарушение чревато штрафом от одной до трёх тысяч рублей для физлиц и от 15 до 50 тысяч — для юрлиц", — отметил Бондарь.

Кто отвечает за дороги в СНТ

Чаще всего вопрос уборки снега встаёт в садовых товариществах. Согласно правилам, правление СНТ обязано следить за состоянием общих проездов. Если неубранный снег мешает проезду спецтехники, скорой или пожарных, товариществу может грозить штраф до 300 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

"Платить придется из общих взносов членов товарищества. Если же выяснится, что причиной стали действия конкретного садовода, СНТ может попытаться взыскать с него компенсацию через суд", — пояснил эксперт.

Таблица "Сравнение штрафов"

Нарушение Норма закона Размер штрафа Сброс снега с участка на дорогу Ст. 12.33 КоАП РФ 5-10 тыс. руб. Складирование снега на тротуаре или газоне (Подмосковье) Ст. 6.13 КоАП МО 1-3 тыс. руб. (физлица), 15-50 тыс. (юрлица) Неубранная дорога, мешающая проезду спецслужб Ст. 20.4 КоАП РФ До 300 тыс. руб.

Как избежать штрафов: советы шаг за шагом

Очищайте снег на своей территории. Снег нельзя выкидывать за забор или на проезжую часть — его нужно складировать внутри участка. Не загораживайте проход. Следите, чтобы убранный снег не мешал соседям и не создавал скользкие кучи у ворот. Договаривайтесь в СНТ. Организуйте график уборки общих дорог и выделите место для временного складирования снега. Следите за региональными правилами. В некоторых муниципалитетах действуют отдельные нормы благоустройства — их нарушение карается отдельными штрафами. При необходимости вызывайте спецтехнику. Если снег мешает проезду, лучше нанять уборочную машину, чем платить десятки тысяч рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сбрасывать снег с участка на дорогу.

Последствие: штраф до 10 тыс. руб.

Альтернатива: откидывать снег на внутреннюю часть участка.

Ошибка: игнорировать уборку общих проездов в СНТ.

Последствие: штраф до 300 тыс. руб. из средств товарищества.

Альтернатива: составить график и назначить ответственных.

Ошибка: хранить снег на газонах или тротуарах.

Последствие: штраф по региональным правилам благоустройства.

Альтернатива: выделить безопасное место для складирования.

А что если снег убирает наёмная компания?

Даже если уборку выполняют подрядчики, ответственность остаётся за собственником участка или правлением СНТ. Поэтому важно заключать договор, где прописана зона ответственности исполнителя и порядок вывоза снега. В противном случае при проверке штраф может быть наложен на владельца территории.

Таблица "Плюсы и минусы самостоятельной уборки"

Способ уборки Плюсы Минусы Самостоятельно Экономия средств, контроль результата Трудозатратно Наёмная техника Быстро и эффективно Стоимость услуг, нужна координация Совместная уборка в СНТ Снижение затрат Требует организации и дисциплины

FAQ

Можно ли сбрасывать снег на обочину перед участком?

Нет, это считается вмешательством в дорожное пространство и подпадает под КоАП.

Кто отвечает за дороги между участками в СНТ?

Обязанность лежит на правлении товарищества, но при выявлении виновного садовода ущерб может быть взыскан с него.

Как часто нужно убирать дороги зимой?

Регулярно, особенно после снегопадов — задержка уборки более чем на сутки уже может вызвать претензии от проверяющих органов.