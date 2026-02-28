Снег превращается в живительную влагу: как талая вода спасает капризные растения от болезни

Снегопад тает, даря садоводам шанс собрать почти дистиллированную воду, идеальную для полива растений, чувствительных к примесям. Биохимия такой воды объясняется низким содержанием солей и хлоридов, что облегчает клеточный осмос и усвоение питательных веществ. Кандидат биологических наук Андрей Лысиков, старший научный сотрудник Института лесоведения РАН, рассказал о ее преимуществах жителям Мурманской области. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Вода из колодцев, скважин или водопровода часто жесткая, с избытком железа или щелочью, что вредно для кислотолюбивых культур вроде рододендронов или черники. Талая вода мягче, с нейтральным pH, способствуя здоровому росту.

"Талая вода это более-менее чистая вода. Если снег не нахватал примеси дымов или чего-то еще подобного. У нее меньше содержание солей, хлоридов, она мягкая, хорошо усваивается растениями. Есть такое мнение, что она особую структуру имеет", — отметил Андрей Лысиков.

Собирать ее просто: засыпьте снег в бочки на участке, и он плавно превратится в запас для теплиц или точечного полива. По словам эксперта, это экономит бюджет, особенно где водопроводное орошение ограничено или запрещено. Такая практика антропологически укоренена в традициях народов Севера, гармонируя с экосистемами.