Человек чистит снег
Человек чистит снег
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 16:54

Снег превращается в живительную влагу: как талая вода спасает капризные растения от болезни

Снегопад тает, даря садоводам шанс собрать почти дистиллированную воду, идеальную для полива растений, чувствительных к примесям. Биохимия такой воды объясняется низким содержанием солей и хлоридов, что облегчает клеточный осмос и усвоение питательных веществ. Кандидат биологических наук Андрей Лысиков, старший научный сотрудник Института лесоведения РАН, рассказал о ее преимуществах жителям Мурманской области. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Вода из колодцев, скважин или водопровода часто жесткая, с избытком железа или щелочью, что вредно для кислотолюбивых культур вроде рододендронов или черники. Талая вода мягче, с нейтральным pH, способствуя здоровому росту.

"Талая вода это более-менее чистая вода. Если снег не нахватал примеси дымов или чего-то еще подобного. У нее меньше содержание солей, хлоридов, она мягкая, хорошо усваивается растениями. Есть такое мнение, что она особую структуру имеет", — отметил Андрей Лысиков.

Собирать ее просто: засыпьте снег в бочки на участке, и он плавно превратится в запас для теплиц или точечного полива. По словам эксперта, это экономит бюджет, особенно где водопроводное орошение ограничено или запрещено. Такая практика антропологически укоренена в традициях народов Севера, гармонируя с экосистемами.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

