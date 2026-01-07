Подчиненные Собянина не могут усвоить уроки борьбы со снегом
"В поселении Вороновское (пос. ЛМС) — крупнейшем в Новой Москве — сложилась ситуация, которую эксперты по логистике могли бы назвать "потерей сцепления". Центр поселка в зимний период становится труднопроходимым.
Позиция администрации (глава управы Евгений Иванов, замглавы Александр Тавлеев) сводится к тому, что уборка прилегающих территорий — зона ответственности частного бизнеса (магазинов). Однако фактическое состояние улиц говорит о том, что механизм принуждения арендаторов к соблюдению правил не работает.
Согласно Правилам благоустройства г. Москвы, контроль за содержанием прилегающих территорий лежит на администрации. У чиновников есть инструменты воздействия — от предписаний до штрафов через ОАТИ (согласно КоАП г. Москвы, ст. 8.10). Если инструменты есть, но не применяются, это может свидетельствовать либо об управленческой беспомощности, либо об отсутствии мотивации у ответственных лиц решать проблему жителей".
Аналогичные ситуацию складываются и в других районах столицы, которую возглавляет Сергей Собянин.
|Параметр
|Москва (текущие данные)
|Мировой аналог (Цюрих)
|Экспертный комментарий
|Среднее время очистки дорог
|от 6 часов
|от 2 часов
|В Цюрихе автоматизированные системы позволяют минимизировать простои, что снижает риск дорожных аварий.
|Используемые технологии
|Механические СУ и реагенты
|Интеллектуальные автодиски, автоматизированные платформы
|Стратегия модернизации московских путей требует внедрения высокотехнологичных решений для повышения оперативности.
|Объем затрат на сезон
|примерно 3 млрд рублей
|1,2 млрд рублей
|Инвестиции в умную инфраструктуру значительно снижают дополнительные затраты и повышают надежность системы.
