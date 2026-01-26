Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Снежная плесень
© NewsInfo by Иван Трухин is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 18:48

На газоне после зимы появились светлые пятна — это снежная плесень: что сделать в первые дни

Снежная плесень поражает газон под плотным слоем снега — агрономы

Если зима выдалась снежной, весной на газоне нередко появляются странные светлые или розоватые пятна. Трава в этих местах выглядит примятой, сухой и как будто "сваренной". Чаще всего причина — снежная плесень. Это неприятно, но не критично: при правильных действиях газон можно быстро восстановить и снизить риск повторного поражения.

Что такое снежная плесень

Снежная плесень — это грибковое заболевание газонных трав, которое развивается при длительном нахождении газона под плотным слоем снега. Грибки любят прохладу и повышенную влажность, а снег создаёт для них идеальные условия.

Существует два основных вида снежной плесени:

Серая снежная плесень
Она выглядит как белые или бежевые пятна спутанной, покрытой коркой травы. Размер поражённых участков может варьироваться от нескольких сантиметров до нескольких метров, причём отдельные пятна часто сливаются в большие зоны. Если присмотреться, на листьях и у основания травинок можно заметить мелкие рыжевато-коричневые точки — это структуры грибка.

Розовая снежная плесень
Образует розоватые или серые пятна диаметром обычно до 15 сантиметров. Этот тип считается более опасным, потому что повреждает не только листья, но и корневую систему с прикорневой частью травы. В отличие от серой формы, розовая снежная плесень может продолжать развиваться даже после схода снега, если погода остаётся прохладной и влажной.

Оба вида могут встречаться на одном и том же газоне одновременно.

Как помочь газону восстановиться после снежной плесени

Чаще всего газон способен восстановиться самостоятельно с началом активного роста, но вы можете ускорить процесс:

1. Уберите повреждённую траву

После полного оттаивания почвы аккуратно вычешите поражённые участки граблями. Это улучшит вентиляцию, ускорит высыхание поверхности и остановит развитие грибка. Всю сухую и мёртвую траву лучше убрать и выбросить.
Важно: не делайте этого, пока земля ещё промёрзшая — так можно повредить корни.

2. Подкормите газон

Весной внесите азотное удобрение, предпочтительно органическое, чтобы стимулировать восстановление травы. Остальную часть газона лучше удобрять ближе к концу весны, когда рост стабилизируется.

3. Пересейте проплешины

Если после уборки остались голые участки, подсейте траву как можно раньше, чтобы не дать сорнякам занять свободное место.

4. Подумайте о смене травосмеси

Если проблема повторяется из года в год, стоит рассмотреть травы, более устойчивые к снежной плесени. Менее подвержены заболеванию мятлик луговой и тонкие овсяницы. Более уязвимы — однолетний мятлик, ползучая полевица, райграс многолетний и высокая овсяница.

Как предотвратить появление снежной плесени

Профилактика намного проще лечения. Вот что действительно помогает:

  • При уборке снега не складывайте его кучами на газон. Лучше распределять снег тонким слоем в солнечных местах, где он быстрее растает.
  • Если снежная плесень уже появлялась ранее, осенью можно применить профилактический фунгицид, предназначенный именно для этого заболевания. Его используют до устойчивого снежного покрова — весной такие препараты уже неэффективны.
  • Косите газон до самых холодов и делайте последнюю стрижку короткой: для холодостойких трав оптимальная высота — около 5-6,5 см. Длинная трава, спрессованная под снегом, — идеальная среда для грибков.
  • Регулярно убирайте опавшие листья, не давая им скапливаться на газоне.
  • Осенью осторожно относитесь к азотным удобрениям. Избыток азота повышает риск снежной плесени. Если удобрение необходимо, выбирайте составы с низким содержанием азота и медленным высвобождением.

Снежная плесень выглядит пугающе, но в большинстве случаев она не приговор для газона. Немного внимания весной и правильная подготовка осенью помогут сохранить траву здоровой и плотной даже после снежной зимы.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

