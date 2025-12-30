Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимний уход за яблоней в саду
Зимний уход за яблоней в саду
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 12:29

Зимой делаю это вокруг яблонь — и урожай не подводит: приём, о котором многие забывают

Утоптанный снег защищает яблони от мышей зимой — садоводы

Иногда самый простой приём в саду оказывается куда эффективнее сложных и дорогих решений. Он не требует специальных средств, не вредит природе и при этом напрямую влияет на будущий урожай. Речь идёт о действии, которое многие недооценивают или вовсе игнорируют. Об этом сообщает "Виктория Радзевская — Дачные секреты".

Защита сада без химии

На первый взгляд рыхлый снег вокруг плодовых деревьев кажется безобидным и даже полезным. Однако именно такая структура создаёт идеальные условия для мышей и полёвок. Под снежной "шапкой" они свободно прокладывают ходы, незаметно добираясь до штамбов. Зимой, когда другой пищи нет, кора яблонь становится для грызунов лёгкой добычей. Повреждения, полученные в этот период, часто ослабляют дерево и могут сказаться на его развитии весной.

Уплотнение снега вокруг стволов полностью меняет ситуацию. Плотный наст становится для мелких вредителей практически непреодолимым препятствием. В нём невозможно рыть тоннели и комфортно передвигаться. В результате деревья получают надёжную защиту без использования ядов, ловушек и других агрессивных методов, что особенно важно для экологичного сада.

Как снег влияет на сроки пробуждения

Вторая причина утаптывать снег связана не с защитой, а с управлением природными процессами. Плотный снежный слой весной тает заметно медленнее, чем рыхлый. Он дольше сохраняет холод в приствольной зоне и препятствует быстрому прогреванию почвы. Для корневой системы это означает более плавный выход из зимнего покоя.

Из-за этого сокодвижение и начало вегетации у яблонь сдвигаются примерно на одну-две недели. Вместе с этим откладывается и цветение, что играет ключевую роль для регионов с нестабильной весенней погодой.

Спасение от возвратных заморозков

В средней полосе возвратные заморозки в мае — явление нередкое. Именно в этот момент многие плодовые деревья уже цветут, а нежные бутоны и завязи оказываются крайне уязвимыми. Даже кратковременное понижение температуры может уничтожить большую часть будущего урожая всего за одну ночь.

Дерево, рост которого был сознательно "приторможен" плотным снегом, входит в фазу цветения позже. Оно минует самый опасный период, когда заморозки ещё возможны, и зацветает уже при более стабильном тепле. Это значительно повышает шансы сохранить цветки и получить полноценную завязь.

Простой приём с большим эффектом

Таким образом, утаптывание снега вокруг яблонь решает сразу две важные задачи. С одной стороны, оно защищает кору от грызунов, с другой — помогает синхронизировать развитие дерева с погодными условиями весны. Приём не требует затрат и доступен каждому садоводу, но при регулярном применении способен заметно повлиять на количество и качество урожая.

В садоводстве именно такие простые действия часто оказываются самыми эффективными. Они работают в согласии с природой и позволяют минимальными усилиями сохранить здоровье деревьев и плоды будущего сезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат в подвесных кашпо собирают с внешних листьев без среза кочана — House Digest сегодня в 8:41
Думала, без огорода зелень не вырастить — пока не подвесил кашпо и не включил "салатный конвейер"

Узнайте, как компактные подвесные кашпо могут изменить ваше представление о выращивании зелени. 15 идеальных культур для ограниченного пространства ждет вас!

Читать полностью » Компостная куча теряет пользу из-за мяса и жира в отходах — БЕЛНОВОСТИ сегодня в 4:28
Рву картон и смешиваю с очистками — компост не слёживается и быстро зреет

Компост может стать лучшим удобрением для почвы, если знать, какие отходы ускоряют разложение, а какие способны полностью испортить смесь.

Читать полностью » Пряные травы зимой успешно растут на подоконнике — садоводы сегодня в 0:11
Посеяла это в декабре — и зелень была всю зиму: мини-огород, который реально работает

Как вырастить ароматные пряные травы на подоконнике зимой: какие культуры выбрать, как ухаживать за ними и обеспечить стабильный урожай без лишних хлопот.

Читать полностью » Вечнозелёные породы чаще страдают от снежной нагрузки — Martha Stewart Living вчера в 23:49
После мокрого снегопада у меня ломались кусты — теперь готовлю сад заранее: спасает один приём

Как снег может стать настоящим испытанием для вашего сада? Узнайте, какие растения уязвимы под снежной нагрузкой и как их защитить.

Читать полностью » Осенняя посадка голубики ускоряет укоренение кустов — Dzen вчера в 19:27
Осенью готовлю яму для голубики по этой схеме — урожай потом радует годами

Осень — лучшее время для посадки голубики. Как подготовить почву, зачем нужна микориза и какие ошибки могут лишить урожая в будущем сезоне.

Читать полностью » Сроки посева томатов зависят от региона и сорта — садоводы вчера в 15:27
Посеяла томаты слишком рано — рассада вытянулась и болела: как выбрать правильные сроки и не ошибиться

Когда сеять томаты на рассаду и как выбрать правильные сроки для разных регионов — подробные рекомендации для крепких растений и хорошего урожая.

Читать полностью » Ночной мороз повреждает ткани растений при падении температуры ниже нуля вчера в 13:35
Укрыла растения от мороза — и всё равно они пострадали: поняла, чего не хватало в защите

Приготовьтесь к зиме! Узнайте, как обычная прищепка спасает растения от морозов, а также советы по правильному укрытию для защиты сада.

Читать полностью » Регулярное перемешивание ускоряет созревание компоста в огороде — sibkray.ru вчера в 7:30
Раньше компост был мокрой кашей, теперь — рассыпчатый и живой: изменила всего одно действие

Опытные садоводы знают приём, который ускоряет компостирование без химии. Правильная структура кучи помогает отходам перегнивать быстрее и равномернее.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости
ЮФО
Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года
ЮФО
В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы
Общество
РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД
ЮФО
В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС
Россия
Депутаты предлагают бесплатный проезд в новогоднюю ночь по всей России — ТАСС
Общество
Торговля занимала 45,5% вакансий в январе–сентябре 2025 — Работа.ру
ЮФО
Ежедневный рейс связал Запорожскую область и Крым — Росавтотранс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet