Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка сидит в автомобиле с документами
Девушка сидит в автомобиле с документами
© Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 14:02

С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы

Зимой припаркованный у дома автомобиль может пострадать не из-за аварии, а из-за схода снега или падения сосульки с крыши. В такой ситуации многие водители считают ущерб случайностью и не пытаются добиться компенсации. Между тем судебная практика показывает, что возмещение возможно и иногда речь идет о весьма крупных суммах. Об этом сообщает издание "За рулем".

Кто отвечает за падение снега с крыши

Контроль за состоянием кровель и своевременную уборку снега обязаны обеспечивать управляющие компании и товарищества собственников жилья. Эти требования закреплены в Постановлении Госстроя РФ № 170, согласно которому коммунальные службы должны регулярно осматривать крыши и устранять снежные и ледяные образования.

Игнорирование этих обязанностей создает прямую угрозу имуществу жильцов и автовладельцев. Особенно опасен мокрый снег, который накапливается на крышах, увеличивает нагрузку и может сходить внезапно. Подобные риски подробно описываются в материале о том, как мокрый снег увеличивает нагрузку на кузов автомобиля.

"Вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен в полном объеме лицом, которое его причинило", — отметил общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что даже наличие предупреждающих табличек о возможном сходе льда не освобождает управляющую компанию от ответственности, если опасность фактически не была устранена.

Размер компенсации и роль страховки

Сумма выплат напрямую зависит от характера повреждений и стоимости ремонта. В практике встречаются компенсации порядка 100 тысяч рублей за незначительные вмятины и дефекты кузова. В случаях, когда страдают дорогие автомобили и требуется сложный ремонт с заменой деталей, суды могут взыскивать существенно большие суммы, иногда превышающие один миллион рублей.

Дополнительные сложности нередко возникают зимой, когда дворы оказываются завалены снегом, а уборка ведется нерегулярно. Это приводит не только к повреждениям машин, но и к затяжным спорам между жителями, водителями и коммунальными службами, включая конфликты из-за снежных отвалов.

Если у владельца автомобиля оформлен полис каско, ситуация заметно упрощается. Многие страховые компании признают сход снега или падение сосулек страховым случаем и возмещают ущерб без судебных разбирательств. Однако условия договора важно изучать заранее, так как перечень рисков может отличаться.

Какие действия помогут получить деньги

Эксперты советуют действовать сразу после происшествия. В первую очередь необходимо вызвать полицию для фиксации факта падения снега и повреждений автомобиля. Протокол станет ключевым документом при дальнейшем разбирательстве.

Также важно сделать фотографии места происшествия, зафиксировать состояние крыши и машины, а при возможности найти свидетелей. После этого рекомендуется провести независимую экспертизу для оценки ущерба и направить претензию в управляющую компанию.

Если она откажется добровольно возместить ущерб, следующим шагом становится обращение в суд. Практика показывает, что при наличии доказательств и грамотно оформленных документов автовладельцы нередко добиваются компенсации всех понесенных расходов.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мокрый снег увеличивает нагрузку на кузов автомобиля — Касьяненко автоэксперт вчера в 12:01
Лень счищать снег обходится дорого: под белым покровом автомобиль медленно подписывает себе приговор

Снег на автомобиле кажется безобидным, но сочетание влаги, нагрузки и реагентов запускает процессы, которые могут незаметно повредить кузов зимой.

Читать полностью » В России за год закрыли более 600 салонов китайских автобрендов — эксперты рынка вчера в 11:25
Китайский автодесант редеет: автосалоны гаснут, оставляя за собой тревожную пустоту

В России стремительно сокращается число автосалонов китайских брендов. Экономика, падение продаж и смена вывесок меняют расстановку сил на авторынке.

Читать полностью » Неправильное подключение проводов прикуривания выводит из строя генератор — автоэлектрик 21.01.2026 в 19:04
Автоэлектрик бьет тревогу: 90% водителей неправильно снимают провода после прикуривания

Какие ошибки при прикуривании автомобиля зимой могут вывести из строя генератор и проводку и как правильно помогать другим водителям без риска для своей машины.

Читать полностью » Toyota RAV4 HEV 2026 разгоняется до 100 км/ч за 8,0 с 21.01.2026 в 17:38
Посмотрела новый RAV4 Hybrid 2026 — внешность почти не изменилась: где спрятали главное

Toyota RAV4 Hybrid 2026 во Франции: цена от 46 450 €, расход WLTP 4,9 л/100 км, 183 л.с., −80 кг массы — экономичный семейный гибрид без зарядки.

Читать полностью » Дальняя зимняя поездка без подготовки повысила риск переохлаждения — МЧС 21.01.2026 в 17:07
Зимняя дорога не прощает растерянность: эти решения удерживают жизнь, когда машина сдаётся холоду

Мороз и метель делают дальнюю поездку серьёзным риском. Эксперты объяснили, как подготовить автомобиль и что помогает выжить на зимней трассе.

Читать полностью » Пробег свыше 150 тыс км увеличил риск дорогого ремонта — Ермаков автоэксперт 21.01.2026 в 16:55
Покупка авто с пробегом — не витрина, а минное поле: один пропущенный пункт обойдётся в сотни тысяч

Покупка автомобиля с пробегом нередко скрывает больше рисков, чем кажется. Эксперт объяснил, на какие детали стоит обратить внимание до сделки.

Читать полностью » Штраф 500 рублей за незаконный ксенон сочли недостаточным — автоэксперты 21.01.2026 в 16:52
500 рублей больше не спасут: незаконный ксенон превращает яркий свет в серьёзную угрозу

Ужесточение наказаний за ксеноновые фары коснётся не всех водителей. Почему заводской свет не под запретом и какие меры предлагают для борьбы с опасным тюнингом.

Читать полностью » Jaecoo 5 выходит на рынок Европы в сегменте кроссоверов 4,5 м 21.01.2026 в 11:56
Увидела почти Range Rover в городе — оказалось, это другой кроссовер: гибрид и багажник удивили сильнее всего

Jaecoo 5 — выразительный гибридный кроссовер с багажником 480 л и расходом 5,2 л/100 км. Цена 29–32 тыс. € — сможет ли новый бренд завоевать Европу?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Не совершайте распространенную ошибку дачников: это средство убьет вашу рассаду
Дом
Человекоподобные роботы пока не готовы к массовому использованию дома — BGR
Спорт и фитнес
Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела
Авто и мото
4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники
Туризм
В Европе сохраняется спрос на туры в Россию — туроператоры
Наука
Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы
Спорт и фитнес
Физическая нагрузка не всегда полезна и иногда требует паузы — учёные
Красота и здоровье
Нишевые бренды выпускают ароматы-истории вместо универсальных хитов — Forbes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet