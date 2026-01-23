С крыши прилетело — УК попала: как выбить до миллиона рублей за разбитый снегом автомобиль

Зимой припаркованный у дома автомобиль может пострадать не из-за аварии, а из-за схода снега или падения сосульки с крыши. В такой ситуации многие водители считают ущерб случайностью и не пытаются добиться компенсации. Между тем судебная практика показывает, что возмещение возможно и иногда речь идет о весьма крупных суммах. Об этом сообщает издание "За рулем".

Кто отвечает за падение снега с крыши

Контроль за состоянием кровель и своевременную уборку снега обязаны обеспечивать управляющие компании и товарищества собственников жилья. Эти требования закреплены в Постановлении Госстроя РФ № 170, согласно которому коммунальные службы должны регулярно осматривать крыши и устранять снежные и ледяные образования.

Игнорирование этих обязанностей создает прямую угрозу имуществу жильцов и автовладельцев. Особенно опасен мокрый снег, который накапливается на крышах, увеличивает нагрузку и может сходить внезапно. Подобные риски подробно описываются в материале о том, как мокрый снег увеличивает нагрузку на кузов автомобиля.

"Вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен в полном объеме лицом, которое его причинило", — отметил общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что даже наличие предупреждающих табличек о возможном сходе льда не освобождает управляющую компанию от ответственности, если опасность фактически не была устранена.

Размер компенсации и роль страховки

Сумма выплат напрямую зависит от характера повреждений и стоимости ремонта. В практике встречаются компенсации порядка 100 тысяч рублей за незначительные вмятины и дефекты кузова. В случаях, когда страдают дорогие автомобили и требуется сложный ремонт с заменой деталей, суды могут взыскивать существенно большие суммы, иногда превышающие один миллион рублей.

Дополнительные сложности нередко возникают зимой, когда дворы оказываются завалены снегом, а уборка ведется нерегулярно. Это приводит не только к повреждениям машин, но и к затяжным спорам между жителями, водителями и коммунальными службами, включая конфликты из-за снежных отвалов.

Если у владельца автомобиля оформлен полис каско, ситуация заметно упрощается. Многие страховые компании признают сход снега или падение сосулек страховым случаем и возмещают ущерб без судебных разбирательств. Однако условия договора важно изучать заранее, так как перечень рисков может отличаться.

Какие действия помогут получить деньги

Эксперты советуют действовать сразу после происшествия. В первую очередь необходимо вызвать полицию для фиксации факта падения снега и повреждений автомобиля. Протокол станет ключевым документом при дальнейшем разбирательстве.

Также важно сделать фотографии места происшествия, зафиксировать состояние крыши и машины, а при возможности найти свидетелей. После этого рекомендуется провести независимую экспертизу для оценки ущерба и направить претензию в управляющую компанию.

Если она откажется добровольно возместить ущерб, следующим шагом становится обращение в суд. Практика показывает, что при наличии доказательств и грамотно оформленных документов автовладельцы нередко добиваются компенсации всех понесенных расходов.