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Сноуден: арест Дурова — посягательство на основные права человека на свободу слова
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Сноуден высказался по поводу ареста Дурова

Сноуден: арест Дурова — посягательство на основные права человека на свободу слова

Задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — посягательство на право человека на свободу слова. Так считает бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом он написал в соцсети.

"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", — цитирует Сноудена РИА Новости, ссылаясь на его пост в соцсети.

Сноуден также громко заявил о том, что ситуация с Дуровым "уронила достоинство" и Франции, и всего мира.

Напомним, что основателя мессенджера Telegram арестовали по прибытию в Париж. Он приземлился на частном самолете в аэропорту Ле-Бурже. Там его и задержали.

Фото: Instagram* Павла Дурова

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