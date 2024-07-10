Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны участницы СНГ могут присоединится к БРИКС.
По ее словам, в будущем они могут стать участиниками организации.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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