Кроссовки в стиральной машине: шанс на чистоту или билет в мусорное ведро
Когда любимые кроссовки теряют свежесть, у многих возникает соблазн просто закинуть их в стиральную машину. Кажется, что это самый быстрый способ вернуть обуви чистоту. Однако машинная стирка — процедура рискованная. Если не учесть особенности материала и рекомендации производителя, кроссовки могут безвозвратно потерять форму, отклеиться или даже "развалиться" после первой же стирки. Разберём, как сделать всё правильно и не испортить обувь.
Почему стирать кроссовки в машине нужно с осторожностью
Интенсивная стирка разрушает клей, повреждает волокна ткани и ослабляет сцепление подошвы с верхом. Влага и высокие температуры разрушают не только материалы, но и внутреннюю структуру обуви. Поэтому машинная стирка — крайняя мера, к которой стоит прибегать только тогда, когда ручная чистка не помогает.
1. Изучаем этикетку
Первое, что нужно сделать, — посмотреть ярлык или рекомендации производителя. Там указано, выдержит ли пара машинную стирку.
Не подходят для барабана:
• обувь из кожи и замши;
• модели с подсветкой;
• кроссовки с декоративными вставками, металлическими элементами или принтами;
• изделия с гелевыми вставками в подошве.
А вот тканевые и сетчатые модели часто можно стирать в деликатном режиме — они переносят влагу без серьёзных последствий. Игнорирование инструкции может привести к тому, что подошва отклеится, а ткань покроется трещинами.
2. Подготавливаем обувь к стирке
Перед тем как загрузить кроссовки в барабан, проведите несколько простых шагов:
- Извлеките стельки и шнурки. Их лучше постирать вручную в мыльной воде.
- Очистите подошву. Используйте старую зубную щётку или губку, чтобы убрать грязь и камешки.
- Проверьте количество пар. Стирайте только одну пару за раз, чтобы не перегружать барабан.
- Используйте мешок для стирки. Подойдёт специальный сетчатый мешок или старая наволочка. Это защитит и обувь, и технику от повреждений.
3. Настраиваем правильный режим
Ключевое правило — минимум температуры и механического воздействия. Оптимальный вариант — деликатная стирка при 30 °C с минимальным или нулевым отжимом.
Горячая вода размягчает клей, деформирует подошву и разрушает внутренние вставки. Если машина не позволяет отключить отжим, установите минимальные обороты — не более 400-600.
Дополнительно можно положить в барабан несколько старых полотенец: они смягчат удары обуви о стенки и снизят уровень шума.
4. Выбираем подходящее моющее средство
Для обуви лучше использовать жидкие гели или специальные шампуни для спортивных тканей. Они полностью растворяются, не оставляют разводов и бережно воздействуют на материал.
Если нужно удалить стойкие пятна, обработайте их мягким пятновыводителем перед стиркой.
Совет эксперта: цена не всегда гарантирует качество, поэтому ориентируйтесь не на бренд, а на состав — избегайте агрессивных компонентов и отбеливателей.
5. Сушим без ошибок
После стирки никогда не ставьте кроссовки на батарею и не сушите под прямыми солнечными лучами. Высокая температура деформирует подошву и вызывает выцветание ткани.
Правильно:
• промокните обувь полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу;
• набейте кроссовки бумагой (подойдёт офисная или газета без краски);
• поставьте в тёплое, хорошо проветриваемое место;
• периодически меняйте бумагу, пока обувь полностью не высохнет.
Чтобы ускорить процесс, можно поставить рядом вентилятор или влажностный осушитель, но не направляйте горячий воздух прямо на обувь.
Сравнение: ручная и машинная стирка кроссовок
|Критерий
|Ручная чистка
|Машинная стирка
|Безопасность для обуви
|Высокая
|Средняя
|Уровень очистки
|Зависит от усилий
|Эффективная при правильных настройках
|Риск деформации
|Минимальный
|Высокий при нарушении правил
|Удобство
|Требует времени
|Быстро и просто
|Рекомендовано для
|Кожа, замша, дорогие пары
|Тканевые, сетчатые модели
Советы шаг за шагом: как безопасно постирать кроссовки
- Проверьте этикетку и материал.
- Снимите стельки и шнурки, очистите подошву.
- Поместите обувь в мешок для стирки.
- Добавьте жидкий гель, выберите деликатный режим 30 °C.
- Не используйте отжим выше 400-600 об/мин.
- После стирки промокните обувь и сушите при комнатной температуре.
- Когда кроссовки высохнут, вставьте стельки и зашнуруйте заново.
А что если обувь нельзя стирать?
Если производитель запрещает машинную стирку, можно ограничиться ручной чисткой:
• используйте мягкую щётку и раствор мыла или геля;
• очищайте круговыми движениями, не смачивая сильно ткань;
• удаляйте остатки влаги чистой тряпкой и сушите естественным образом.
Для белых подошв подойдёт паста из соды и воды, а для сетчатых моделей — пена для обуви, которая не требует смывания.
Плюсы и минусы машинной стирки кроссовок
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и удобно
|Риск деформации
|Хорошо удаляет грязь
|Возможное отклеивание подошвы
|Подходит для текстильных моделей
|Повышенная нагрузка на барабан
|Можно использовать обычные гели
|Нельзя для кожи и замши
FAQ
Можно ли стирать кроссовки с порошком?
Да, но лучше использовать жидкое средство — оно лучше растворяется и не оставляет следов.
Почему нельзя сушить обувь на батарее?
Из-за перепада температур клей разрушается, а подошва теряет форму.
Можно ли стирать кроссовки вместе с одеждой?
Нет. Это испортит и обувь, и вещи: кроссовки бьются о барабан и создают сильную вибрацию.
Как часто можно стирать кроссовки в машине?
Не чаще одного раза в несколько месяцев. При частых загрязнениях — лучше ручная чистка.
