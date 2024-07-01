Замена текущего главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена другим кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах может вызвать некоторые трудности и хаос, утверждает издание Rolling Stone, со ссылкой на электронное письмо предвыборного штаба Байдена.
В цифровом послании избирательной кампании Байдена была представлена статистика опроса Data for Progress, где потенциальные альтернативы среди демократов, включая вице-президента Камалу Харрис, были сопоставлены с бывшим президентом США Дональдом Трампом, что, как утверждается, приведет к "несогласию", согласно информации издания.
Отмечается, что у других политиков будет меньше шансов на победу, чем у нынешнего лидера. Согласно изданию, письмо было распространено среди журналистов и сторонников Демократической партии в выходные дни.
Американские СМИ выражают единодушное мнение о неудачном выступлении Байдена на первой дебатной площадке с бывшим президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в ночь на 28 июня в Атланте.
Действующий президент спотыкался, делал длинные паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, к тому же на камеру удалось заснять момент, где супруга Байдена, Джилл, помогала ему спуститься по лестнице после мероприятия.
В настоящее время политики и журналисты обсуждают возможность отказа демократов от выдвижения Байдена в пользу другого кандидата.
По теории, такое решение может быть принято на партийном съезде в августе, однако на практике вытеснить победителя предвыборов, Байдена, будет крайне сложно, если только сам он не откажется от участия.
В то же время в штабе нынешнего президента заявляют, что он не собирается сдаваться и покидать политическую гонку.
Вторые дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Фото: www. facebook.com*/The White House (it is in the public domain)
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