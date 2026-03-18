Водяной уж
Водяной уж
© commons.wikimedia.org by Böhringer Friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:23

Шипение в траве вместо пения птиц: лесные тропы Подмосковья стали зоной активной охоты рептилий

В столичном регионе наступил период ожидания выхода пресмыкающихся из состояния зимнего оцепенения. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщают, что единичные особи уже фиксируются, однако массовое появление станет возможным лишь при установлении стабильной среднесуточной температуры от плюс 8-10 градусов. В экосистемах Москвы и Подмосковья наиболее распространены два вида: обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Оба вида находятся под защитой, поэтому горожан просят соблюдать дистанцию и не проявлять агрессию при случайных встречах в парковых зонах.

Причины весенней активности

Биологическая потребность рептилий в тепле диктует их поведение сразу после зимы. По мере того как прогревается почва и воздух, хладнокровные животные вынуждены покидать свои убежища для достижения нормальной температуры тела. Солнечные лучи запускают в их организмах процессы метаболизма, которые были замедлены в течение нескольких месяцев.

Помимо терморегуляции, змеи испытывают выраженную потребность в поиске партнеров для размножения. Этот инстинкт заставляет их активно перемещаться по открытым участкам, где можно эффективно аккумулировать солнечное тепло. Солнцепеки, скальные выступы и освещенные опушки превращаются в главные площадки их весенней жизни.

"Пробуждение змей в городской черте — это естественный цикл, который ежегодно повторяется с приходом стабильного тепла. Использование природных территорий требует от горожан элементарной бдительности и понимания того, что животные просто восстанавливают свои жизненные силы. Муниципальные службы следят за состоянием этих зон, чтобы минимизировать риски для жителей. Важно помнить, что мы находимся у них в гостях, а не наоборот".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

География расселения видов

Места обитания змей в границах мегаполиса сильно зависят от видовых особенностей. Ужи, как правило, тяготеют к влажным биотопам, выбирая кромки водоемов, болотистые низины и прибрежные заросли. Там они находят основную кормовую базу, состоящую преимущественно из лягушек и других земноводных.

Гадюки же предпочитают совершенно иную экологическую нишу, выбирая сухие, хорошо прогреваемые участки. Лесные поляны, прогретые сухие склоны и лесистые окраины — их основные зоны патрулирования. После периода покоя змеи остро ощущают голод и начинают охоту на мелких грызунов, что нередко выводит их на человеческие тропы в поисках добычи.

Правила безопасного поведения

При случайном обнаружении змеи на территории лесопарка ключевым правилом остается сохранение спокойствия. Специалисты настаивают: оптимальная дистанция для наблюдения составляет не менее 5-10 метров. Не стоит проявлять излишнее любопытство, пытаться сократить расстояние для эффектного кадра или предпринимать попытки прогнать животное.

Важно помнить, что змея практически никогда не нападает первой без веской причины. Укус гадюки — это исключительно защитная реакция в ответ на прямую угрозу, когда животное чувствует, что шансов скрыться нет. Уважая личное пространство рептилии, горожане полностью исключают возможность конфликта, обеспечивая безопасность как себе, так и представителям местной фауны.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

