Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Африканский скальный питон
Африканский скальный питон
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 6:22

Ползание оказалось иллюзией: внутри змеиного движения скрыта сложная инженерия

Змеи передвигаются без конечностей за счет трения чешуек — биологи

Змеи кажутся воплощением простоты — длинное тело без ног, плавное скольжение и минимум заметных усилий. Но за этой внешней легкостью скрывается сложная биомеханическая система, строго подчинённая законам физики. Рептилии без конечностей умеют не только ползать, но и планировать по воздуху, катиться колесом и взбираться по гладким поверхностям. Об этом сообщает iXBT. com.

Почему змея вообще может двигаться

Отсутствие конечностей превращает любое перемещение в физическую задачу повышенной сложности. Чтобы сдвинуть тело, необходимо преодолеть трение покоя, а затем постоянно контролировать инерцию и точки опоры. Змеи решают это за счёт точной координации сотен мышц и особого строения опорно-двигательного аппарата.

Позвоночник змеи насчитывает до 400 позвонков, каждый из которых соединён с парой рёбер. Эта конструкция переплетена мышцами, связывающими кости между собой и с кожей. В движение вовлекается почти всё тело сразу, что обеспечивает устойчивость и плавность перемещения.

Как кожа превращается в двигатель

Ключевую роль играет кожа, прежде всего брюшные чешуйки. Они создают разное сопротивление в зависимости от направления движения: вперёд тело скользит легче, чем назад или вбок. На микроскопическом уровне чешуйки работают как упоры, цепляясь за неровности поверхности.

Благодаря этому змея может фиксировать часть тела и использовать её как точку опоры. Такая система объясняет универсальность локомоции и делает змей эволюционно успешными, что привлекает внимание не только биологов, но и тех, кто рассматривает рептилий как экзотических питомцев, чему посвящён материал о содержании домашних змей.

Основные способы передвижения

В зависимости от условий змеи используют несколько режимов локомоции.

Латеральная ундуляция

Самый распространённый и энергоэффективный способ. Тело изгибается волнами, упираясь в неровности среды. Суммарное действие сил реакции опоры толкает змею вперёд, а тело следует по траектории головы, снижая трение.

Прямолинейное движение

Характерно для крупных змей и скрытной охоты. Позвоночник остаётся почти прямым, а продвижение происходит за счёт поочерёдной фиксации и подтягивания брюшных чешуек.

Концертина и боковой ход

В узких пространствах змея действует рывками, формируя петли и упираясь ими в стенки. На сыпучем песке применяется боковой ход: тело приподнимается и переносится вбок, касаясь поверхности лишь в нескольких точках.

Полёт, лассо и катящееся кольцо

Некоторые змеи вышли за пределы наземного движения. Древесные виды рода Chrysopelea способны планировать, расплющивая тело и управляя полётом волнообразными движениями. Коричневая бойга использует лассо-локомоцию, обвивая гладкие опоры плотной петлёй и медленно продвигаясь вверх.

Другие виды применяют активное качение: сворачиваются в кольцо и катятся по склону, быстро уходя от угрозы. Подобные стратегии вписываются в эволюционный контекст адаптаций, позволивших рептилиям сохранять размеры и ареалы на протяжении миллионов лет, как это видно на примере древних анаконд.

Скорость атаки и выводы для инженерии

Биомеханика змей рассчитана и на мгновенные ускорения. Бросок гремучей змеи занимает всего 48-84 миллисекунды — быстрее, чем большинство животных успевают отреагировать. Такая эффективность достигается точной синхронизацией мышц и нервной системы.

Эти принципы активно изучаются в робототехнике. Змееподобные роботы перспективны для работы в завалах и узких пространствах, но пока уступают живым прототипам из-за сложности сенсорики и управления. Природа, отказавшись от конечностей, создала универсальный биологический вездеход, возможности которого технологии лишь начинают понимать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки могут есть хлеб как лакомство — ветеринары 02.01.2026 в 16:17
Кошка выпрашивает хлеб? Всё дело в одном мощном компоненте

Почему кошки тянутся к хлебу и можно ли давать его питомцу? Объясняем роль дрожжей, риски добавок и почему сырое тесто под запретом.

Читать полностью » Нападение собаки в семье привело к гибели питбуля — fanpage 02.01.2026 в 10:56
Кровь на полу и сломанная логика: трагедия с питбулем показала главную ошибку людей

Трагедия с питбулем в Италии вновь обострила спор об агрессии собак. Почему проблема не в породе и какие решения действительно работают.

Читать полностью » Маленький аквариум требует больше ухода чем большой — эксперт 02.01.2026 в 4:06
Почему петушок в одиночестве сходит с ума? Секрет поведения, о котором молчат продавцы

Даже в 5-10 литрах можно создать комфортный аквариум, если выбрать подходящих рыбок и следить за водой, аэрацией и температурой.

Читать полностью » Кошки снижают ласковость при стрессе и изменении среды – Fanpage 01.01.2026 в 21:02
Привычная ласка исчезла: вчера мурлыкала на коленях, а сегодня живёт как на другой планете

Кошка вдруг перестала быть ласковой и избегает контакта? Разбираемся, какие изменения в жизни и здоровье питомца могут стоять за таким поведением.

Читать полностью » Пудели демонстрируют высокую способность к обучению трюкам — кинологи 01.01.2026 в 15:14
Собака, которая всегда улыбается: порода, превращающая любую прогулку с ребёнком в праздник

Ищете собаку для семьи с детьми? Рассказываем о четырёх породах с мягким характером, терпением и отличной обучаемостью — дружба будет безопасной.

Читать полностью » Стресс смены дома выявляет болезни у животных в первую неделю — Le Figaro 01.01.2026 в 9:56
Милые лапы, жёсткие правила: уход за собакой и кошкой начинается без права на ошибку

Появление собаки или кошки в доме требует продуманного ухода: визиты к ветеринару, вакцинация, профилактика и финансовое планирование.

Читать полностью » Кошка защищает личные границы при навязчивом внимании — ветеринар 01.01.2026 в 3:03
Кошка ласкалась, а через минуту уже царапается? Всё дело в перегреве, который хозяин не замечает

Кошка внезапно стала агрессивной? Разбираем бытовые причины: игра, стресс, защита территории и личных границ — и что делать хозяину.

Читать полностью » Разминание лапами у кошек сопровождается признаками расслабления — Le Mag du Chat 31.12.2025 в 20:15
Кошачье счастье существует: три странных ритуала, которые кошка повторяет не ради выживания

Кошки не говорят о чувствах, но их действия многое объясняют. Как игры, ласка и привычные ритуалы помогают понять, что питомец испытывает удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Еда
Дорогие сыры в рецептах можно заменить доступными аналогами без потери вкуса — повара
Авто и мото
Отказ тормозов возникает из-за перегрева жидкости, износа колодок и утечек — ЭраАвто
Наука
Ритуальную купель нашли нетронутой под площадью у Стены Плача — Леви
Садоводство
Лишайники на деревьях появляются из-за слабого роста и высокой влажности — садоводы
Красота и здоровье
Диетолог Оксана Михалева предупредила о риске отёков из-за икры — Life.ru
Авто и мото
Неправильное извлечение пистолета вредит кузову автомобиля — моторист
Туризм
Район Земун в Белграде сохраняет уникальную архитектуру австрийского периода — гиды
Еда
Запечённая утка с цитрусовыми сохраняет сочность благодаря маринаду — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet