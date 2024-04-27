Снайпер Вооруженных сил России уничтожил нескольких чернокожих наёмников из США при взятии Светлодарской ТЭС. Об этом боец рассказал РИА Новости.
"При взятии Светлодарской ТЭС мной в тактический прицел были взяты лица неукраинского происхождения, потому что они были, как бы сказать, чёрного цвета", — поделился военнослужащий с позывным Дым из Новой Каховки Херсонской области.
Снайпер рассказал, что позже американское происхождение наёмников подтвердилось по найденным у них документам.
Военный добавил, что часто у мёртвых иностранцев, котрорых находили ВС РФ, были изуродованы лица и отрублены кисти рук, чтобы нельзя было установить их личности.
"Это делали ВСУ-шники, чтобы нельзя было доказать причастность Америки или ещё какого-либо государства", — уверен Дым.
Боец отметил, что в основном наёмники на Украине работают штурмовиками, так как получают за штурмы "хорошее денежное вознаграждение".
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Фото: Министерство обороны РФ/Игорь Руденко (Creative CommonsAttribution 4.0 Licence).
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