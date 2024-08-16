Смолов может отправиться играть в Мексику?

Футбольный клуб Мексики "Атлетико Ла-Пас" ведет переговоры о покупке российского нападающего ФК "Краснодара" Федора Смолова.

По информации журналиста Виктора Моралеса, мексиканский клуб предложил 1 миллион долларов за переход футболиста. Однако в "Краснодаре" оценивают футболиста в два раза дороже. Сам же Федор уже дал согласие на переход в Мексику.

Напомним, ранее у Федора Смолова родился ребенок. В настоящее время его семья проживает в Москве.

Фото: commons. wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).