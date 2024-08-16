Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
ФК
  1. Главная
  2. Спорт

Смолов может отправиться играть в Мексику?

ФК "Краснодар" получил предложение о трансфере Смолова

Футбольный клуб Мексики "Атлетико Ла-Пас" ведет переговоры о покупке российского нападающего ФК "Краснодара" Федора Смолова.

По информации журналиста Виктора Моралеса, мексиканский клуб предложил 1 миллион долларов за переход футболиста. Однако в "Краснодаре" оценивают футболиста в два раза дороже. Сам же Федор уже дал согласие на переход в Мексику.

Напомним, ранее у Федора Смолова родился ребенок. В настоящее время его семья проживает в Москве.

Фото: commons. wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

Мир

В Хорватии с 1 января 2025 года вводят обязательную военную службу

В Хорватии с 1 января 2025 года вводят обязательную военную службу

Хорватия с 1 января 2025 года введет в стране обязательную военную службу. Об этом сообщил глава Минобороны страны Иван Анушич. Он объяснил такое решение глобальной ситуацией в сфере безопасности.

Читать полностью
Боуз: ФРГ вооружается под лживым предлогом агрессии ВС России

Боуз: ФРГ вооружается под лживым предлогом агрессии ВС России

Берлин наращивает военную мощи, используя в качестве оправдания мнимую угрозу со стороны Москвы, убеждён ирландский журналист Чей Боуз.

Читать полностью

Общество

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Читать полностью
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью

Новости