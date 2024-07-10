В Смоленске трое силовиков организовали церемонию похорон пенсионерки с целью завладеть её сбережениями.
Согласно сообщению, оперативник, следователь и криминалист прибыли по вызову, где обнаружили одинокую женщину, которая умерла несколько недель назад, но без родственников в округе.
В такой ситуации силовики решили взять на себя инициативу и организовать похороны за счёт её собственных сбережений. Это включало в себя надгробие, церемонию прощания, установку креста на могиле и проведение поминок.
Однако спустя некоторое время нашлась подруга пенсионерки, которая заинтересовалась её наследством. В результате выяснилось, что правоохранители были причастны к организации похорон.
Их коллеги были опрошены. Силовики утверждали, что все расходы были покрыты из средств покойной. Однако следователи полагают, что значительная часть денег была присвоена.
Информация об этом появилась в Baza.
Фото:commons.wikimedia.org/An Errant Knight(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Боррель: Евросоюз сожалеет, что на Украине гибнут люди
Жозеп Боррель выразил сожаление, что на Украине гибнут люди, но подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки конфликта для противостояния России.
Захарова порекомендовала уехавшим из России переключиться на новые отечества
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала людям, которые покинули Россию, не переживать и перебросить внимание на свои новые отечества. Об этом она информировала радиостанцию Sputnik.
Нутрициолог Русакова: повысить концентрацию внимания помогут БАДы и витамин В
Сегодня многим знакомо состояние психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение или на фоне плохого самочувствия. Ему особенно подвержены люди, чья работа связана с регулярным общением, сопереживаниями и большой ответственностью.
Ельцин в разговоре с Клинтоном назвал удары НАТО по Югославии ошибкой
В 1999 году, после начала бомбардировок Югославии силами НАТО, в отношениях между Россией и США наметился серьезный разлад. Российский президент Борис Ельцин, в ходе телефонного разговора с американским коллегой Биллом Клинтоном, выразил глубокое беспокойство по поводу ситуации.