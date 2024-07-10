В Смоленске трое силовиков организовали церемонию похорон пенсионерки с целью завладеть её сбережениями.

Согласно сообщению, оперативник, следователь и криминалист прибыли по вызову, где обнаружили одинокую женщину, которая умерла несколько недель назад, но без родственников в округе.

В такой ситуации силовики решили взять на себя инициативу и организовать похороны за счёт её собственных сбережений. Это включало в себя надгробие, церемонию прощания, установку креста на могиле и проведение поминок.

Однако спустя некоторое время нашлась подруга пенсионерки, которая заинтересовалась её наследством. В результате выяснилось, что правоохранители были причастны к организации похорон.

Их коллеги были опрошены. Силовики утверждали, что все расходы были покрыты из средств покойной. Однако следователи полагают, что значительная часть денег была присвоена.

Информация об этом появилась в Baza.

Фото:commons.wikimedia.org/An Errant Knight(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)